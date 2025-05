FMI cere Franţei măsuri pentru a ţine sub control deficitul / Ținta de deficit este de 5,4% din PIB în 2025

Franţa trebuie să facă noi eforturi semnificative pentru a ţine sub control deficitul bugetar şi datoria, se arată într-un raport publicat joi de Fondul Monetar Internaţional (FMI), transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Guvernul francez are greutăţi în a ţine sub control finanţele publice, după majorarea cheltuielilor în 2024, în timp ce veniturile din impozite au fost sub aşteptări, într-un an electoral dificil.

FMI se aşteaptă ca Executivul de la Paris să-şi îndeplinească ţinta de deficit de 5,4% din PIB anul acesta, dar a avertizat că fără măsuri suplimentare deficitul va rămâne pe termen mediu la 6% din PIB, iar datoria va continua să crească.

„Cheia viitorului Franţei o reprezintă ţinerea sub control a cheltuielilor, este prioritatea şi busola noastră pentru construirea bugetului pe 2026”, a declarat pentru Reuters ministrul de Finanţe, Eric Lombard.

Franţa are nevoie „de un pachet de măsuri credibile, bine concepute, care să se concentreze pe raţionalizarea cheltuielilor, direcţionând mai bine cheltuielile cu protecţia socială către cei care au cea mai mare nevoie”, se arată în comunicatul FMI.

Instituţia financiară previzionează că Franţa, a doua economie a zonei euro, va înregistra o creştere de 0,6% în 2025 şi de 1% în 2026, în timp ce Guvernul estimează un avans de 0,7% anul acesta şi de 1,2% anul viitor.

Franţa este vizată de procedura de deficit excesiv (EDP) şi a promis ca până în 2026 să readucă deficitul sub limita stabilită de UE, de 3% din PIB.