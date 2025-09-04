Firmele care angajează victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane pot primi lunar 2.250 de lei / Condiția este ca aceste categorii de persoane să fie înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Legea 45/2025, pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, a adus o serie de modificări și completări, iar una dintre care cele mai importante vizează introducerea unei noi situații în care se pot regăsi persoanele în căutarea unui loc de muncă care sunt beneficiare ale prevederilor legii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu au putut ocupa un loc de muncă și sunt victime ale violenței domestice protejate prin ordin de protecție emis potrivit dispozițiilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori ale traficului de persoane, astfel cum sunt definite potrivit Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în actul normativ.

Legea prevede ca victimele violenței domestice și cele ale traficului de persoane să beneficieze, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

În urma modificării alineatelor (1) și (8) ale art. 85 s-a creat cadrul legal pentru ca angajatorii care încadrează în muncă inclusiv persoane ce nu au putut ocupa un loc de muncă și sunt victime ale violenței domestice, protejate prin ordin de protecție emis potrivit dispozițiilor Legii nr. 217/2003, ori ale traficului de persoane, astfel cum sunt definite potrivit Legii nr. 678/2001, să poată beneficia de suma de 2.250 lei.

Condiția este ca persoanele din categoriile enumerate la art. 85 alin. (1) să aibă calitatea de șomeri înregistrați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 45/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actul normativ cuprinde o serie de modificări și completări, dintre care cele mai importante vizează:

– stabilirea opțiunii de declarare de către persoanele prevăzute la art. 16 lit. g) a calității de victime ale violenței domestice protejate prin ordin de protecție emis potrivit dispozițiilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, ori ale traficului de persoane, astfel cum sunt definite potrivit Legii nr. 678/2001, au posibilitatea, din proprie voință, la momentul înregistrării în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București sau, după caz, la angajatori, exclusiv în scopul acordării subvenției prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege;

– Completarea acestei opțiuni cu consimțământul expres al respectivelor persoane pentru verificarea ulterioară a documentelor justificative de către agențiile teritoriale, în colaborare cu autoritățile competente;

-Instituirea în sarcina angajatorilor persoanelor prevăzute la art. 16 lit. g) din lege a unui angajament scris de confidențialitate, prin care se obligă să folosească informațiile exclusiv în scopul subvenției, să păstreze confidențialitatea, să prevină orice formă de discriminare, hărțuire sau tratament diferențiat pe baza calității de victimă declarate de persoanele în cauză, să păstreze documentele ce conțin informațiile privitoare la calitatea de victimă în condiții de securitate, cu acces restricționat doar persoanelor desemnate și să le distrugă la expirarea perioadei de păstrare impuse de legislația în vigoare, prin metode care să asigure imposibilitatea reconstituirii acestora;

– Stabilirea documentelor necesar a fi depuse pentru categoriile de beneficiari nou introduse: (i) la lit. G a alin. (3) a art. 59, propusă a fi introdusă, pentru persoanele care sunt victime ale violenței domestice: actul de identitate – în copie; actul în baza căruia au fost încadrate în muncă – în copie; declaraţie pe propria răspundere a persoanei că la data încadrării în muncă la angajator nu avea loc de muncă, precum și că este protejată prin ordin de protectie provizoriu sau, după caz, prin ordin de protecție, emis potrivit dispozițiilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Instituirea modalității de verificare a veridicității informațiilor privind existența ordinului de protecție provizoriu sau a ordinului de protecție și perioada măsurilor de protecție dispuse pentru a proteja victima violenței domestice, respectiv de certificare a informației potrivit căreia o persoană este victimă a traficului de persoane;

– Stabilirea obligației agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de a păstra confidențialitatea datele privind victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane și de a le păstra în condiții de confidențialitate și de a nu le face publice;

– Instituirea menținerii subvențiilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege și în situația expresă de încetare a măsurilor de protecţie dispuse.