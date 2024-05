Finala concursului Eurovision 2024 de la Malmo are loc sâmbătă seara / Protestatarii scandează în faţa arenei și cer excluderea Israelului / Delegatul Olandei a fost descalificat din finală, după un incident în culise

Finala concursului Eurovision 2024 are loc sâmbătă, la Malmo, în Suedia. Cu câteva ore înainte de spectacol, Eurovision este în „haos”, protestatarii au ieşit în stradă cerând excluderea Israelului din concurs. Ei strigă „Shame on you”, „Free, Free Palestine”. Concurenţi din 37 de ţări din întreaga lume au cântat pe parcursul întregii săptămâni, iar după două semifinale au rămas 25. Suedia – ţara gazdă din acest an – s-a calificat automat în finală după ce Loreen, participanta sa, a fost încoronată câştigătoare anul trecut cu piesa „Tattoo”, transmite News.ro.

Franţa, Germania, Spania, Italia şi Marea Britanie vor cânta, de asemenea, în această seară, având întotdeauna un loc garantat în finala Eurovision.

Joost Klein, delegatul Olandei, a fost descalificat din finală după un incident în culise.

Este pentru a şaptea oară când Suedia organizează concursul.

Protestatarii au mărşăluit prin Malmo cerând excluderea Israelului

Prezentat ca o sărbătoare a diversităţii europene sub sloganul „United by Music”, concursul din acest an a fost adus în centrul atenţiei politice.

Sâmbătă, înainte de finală, protestatarii care scandau „Free, Free Palestine” şi „Occupation No More” au mărşăluit prin Malmo, cerând ca Israelul să fie exclus din concurs. Joi, suporterii pro-Israel au mărşăluit, de asemenea, în sprijinul concurentei israeliene Eden Golan.

Organizatorii Eurovision au rezistat unor astfel de apeluri, dar au cerut ca Israelul să modifice versurile cântecului său original pentru a elimina ceea ce ei au spus că sunt referiri la atacul mortal al grupului palestinian Hamas din 7 octombrie asupra Israelului.

Protestatarii scandează în faţa arenei chiar înainte de marea finală

În timp ce fanii Eurovision sosesc la Malmo Arena, protestatarii care flutură steaguri palestiniene scandează: „Shame on you”, „Free, Free Palestine”, „Free, Free Rafah” şi „From the river to the sea, Palestine will be free”. Unii au fost scoşi din mulţime şi conduşi de poliţie.

Cum se votează

După ce toate cântecele au fost interpretate, fiecare ţară va acorda două seturi de puncte. Primul set este acordat de un juriu format din cinci profesionişti din industria muzicală, în timp ce celălalt vine de la telespectatorii de acasă. Telespectatorii din ţările participante pot vota prin telefon, prin SMS*, prin intermediul aplicaţiei oficiale şi pe esc.vote. Nu se poate vota pentru propria ţară.

Anul acesta a avut loc o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte momentul în care pot fi exprimate voturile. Anterior, publicul nu putea vota decât după ce toţi participanţii se prezentau. Acum, însă, votul va fi deschis chiar înainte de interpretarea primului cântec.

În plus, fanii din ţările neparticipante au la dispoziţie aproape 24 de ore pentru a-şi vota cântecele preferate înainte de începerea spectacolului live.

După închiderea ferestrei de votare (la aproximativ o jumătate de oră după ultimul cântec), purtătorii de cuvânt din toate ţările participante vor dezvălui în direct punctele obţinute de juriu.

Punctele telespectatorilor din toate ţările participante sunt apoi însumate şi dezvăluite de la cel mai mic la cel mai mare punctaj. Acest lucru duce la rezultatul care va dezvălui câştigătorul celei de-a 68-a ediţii a concursului Eurovision.

Organizatorii au explicat cum va fi afectată ordinea de desfăşurare a concursului în urma expulzării concurentului olandez, într-o postare pe X

Ca urmare a neparticipării Ţărilor de Jos la Marea Finală a Concursului Eurovision, vor intra în vigoare următoarele:

Toţi concurenţii îşi păstrează numărul în ordinea oficială de desfăşurare. Nu va exista niciun cântec pe poziţia numărul 5.

Rezultatele juriului, primite după Repetiţia generală 2 de vineri, 10 mai, au fost recalculate astfel încât Olanda nu va primi niciun punct. Din acest motiv, toţi membrii juriului trebuie să clasifice toate cântecele de la 1 la 26.

De exemplu, dacă Olanda a fost clasată pe locul 9 de către un juriu naţional într-o ţară, cântecul clasat pe locul 10 este acum pe locul 9 şi va primi 2 puncte, iar fostul cântec clasat pe locul 11 este acum pe locul 10 şi primeşte 1 punct.

Ţările de Jos nu vor primi niciun punct din partea publicului spectator.

Telespectatorii din Ţările de Jos pot vota în continuare în Marea Finală, iar rezultatul juriului olandez rămâne valabil.

EBU va informa toţi partenerii de telecomunicaţii că Ţările de Jos nu mai participă, iar noi ne vom strădui să blocăm liniile pentru cântecul 5. Rugăm ca nimeni să nu încerce să voteze pentru cântecul 5. În cazul în care cineva încearcă să voteze pentru acesta, voturile sale nu vor fi luate în considerare, dar este posibil ca telespectatorii să fie taxaţi.

Ţările de Jos nu vor apărea pe tabela de marcaj.

Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la Malmo

Săptămâna care a precedat concursul a fost una destul de agitată, Israelul concurând în semifinala de joi, la câteva ore după ce mii de protestatari pro-palestinieni s-au adunat pe străzile din Malmö, unde are loc concursul, pentru a-şi arăta sprijinul pentru Gaza.

În ziua finalei, a avut loc o nouă dramă după ce concurentul olandez Joost Klein a fost descalificat.

În timpul unei repetiţii, concurentul francez Slimani a ţinut un discurs despre pace şi unitate şi a fost întâmpinat cu aplauze din partea publicului.

Şi concurentul Irlandei, Bambi Thug, a lipsit, de asemenea, în mod vizibil de la repetiţia generală de vineri seară, din cauza unei „situaţii” despre care au spus că necesită „atenţie urgentă” din partea organizatorilor.