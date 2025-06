Filmul ”Pământ străin” este câştigătorul TIFF 2025

Trofeul Transilvania al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) a fost acordat filmului britanic „Pământ străin”, regizat de Mahdi Fleifel, transmite Agerpres.



Câştigătorii celei de-a 23-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania au fost anunţaţi sâmbătă seara, în cadrul Galei de închidere de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca.

Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, a fost acordat filmului ”Pământ străin” (To a Land Unknown, Marea Britanie), o dramă intensă despre doi refugiaţi palestinieni care trăiesc în Atena, între mici înşelătorii şi speranţa unei vieţi mai bune în Germania. Într-un climat al disperării şi compromisurilor morale, unul dintre ei alunecă tot mai adânc într-o spirală a manipulării şi exploatării celor din jur, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Într-un mesaj video prezentat la Gală, regizorul Mahdi Fleifel – revenit la TIFF după debutul său din 2013 – a subliniat dificultatea realizării filmului: ”A fost mai degrabă o chestiune de supravieţuire decât de storytelling. Ne-am zbătut aproape 10 ani ca să-l facem”. El a transmis şi un apel la pace: „Problema din Palestina nu sunt palestinienii, ci ocupaţia – şi aceasta trebuie să înceteze”, precizează sursa citată.

Despre drama refugiaţilor este vorba şi în Xoftex (Germania), pentru care regizorul Noaz Deshe a câştigat premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 3.500 euro, oferit de Institutul Cultural Român, în timp ce Premiul special al juriului, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român, a mers către Debut (Debut, or Objects of the Field of Debris as Currently Catalogued, SUA), primul film regizat de Julian Castronovo, care explorează cu umor graniţa fragilă dintre realitate şi fals, dar şi nevoia umană de a construi poveşti.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare (1.000 de euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim) a fost acordat actriţei Ghjuvanna Benedetti pentru rolul din Regatul (The Kingdom, r. Julien Colonna, Franţa), în care interpretează o adolescentă crescută în umbra violentă a tatălui ei mafiot, în Corsica anilor ’90.

În competiţia Zilele Filmului Românesc (ZFR), ”Anul nou care n-a fost” (r. Bogdan Mureşanu), o tragicomedie plasată în ajunul Revoluţiei din 1989, a primit Premiul pentru Lungmetraj, în valoare de 2.000 de euro (DACIN SARA) şi servicii de post-producţie de 10.000 de euro oferite de CINELAB România. Premiul ZFR pentru Debut (1.500 de euro, Banca Transilvania) a fost acordat documentarului Viitor luminos (r. Andra MacMasters), o incursiune fascinantă, prin imagini de arhivă, într-un festival pentru tineret desfăşurat în 1989 în Coreea de Nord.

În competiţia What’s Up, Doc?, premiul de 2.000 de euro oferit de Tenaris Silcotub a revenit filmului ce creează „o coregrafie vizuală delicată”, după cum motivează juriul. Filmul Saturn (r. Daniel Tornero) a reuşit să obţină cele mai multe aprecieri în secţiunea dedicată documentarelor şi filmelor hibrid.

Premiul Publicului, în valoare de 2.000 de euro (Mastercard), pentru un film din Competiţia Oficială, a fost câştigat de ”Surzenie” (Deaf, r. Eva Libertad Garcia Lopez, Spania), în timp ce ”Anul nou care n-a fost” a fost desemnat Cel mai Popular Film românesc din festival. Vodafone Hearts’ Award, în valoare de 2.500 de euro, a fost oferit de Vodafone.

Gala s-a încheiat cu cuvintele emoţionante ale regizorului Bela Tarr, premiat la TIFF cu Premiul pentru întreaga activitate: „Când faci un film, nu te aştepţi ca altcineva dintr-un alt colţ al lumii să-l vadă. Facem filme pentru oameni, pentru cei mai puţin norocoşi, pentru cei care au nevoie să li se spună o poveste. Pentru că, în final, asta suntem cu toţi: nişte oameni”.