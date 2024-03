Filmul „Dune: Part Two” a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american /Încasări de peste 81 de milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii

Filmul „Dune: Part Two”, a doua parte a superproducţiei SF „Dune”, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, obţinând încasări de 81,5 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii în cinematografele din Statele Unite şi Canada, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, transmite Agerpres.

Acest lungmetraj cu o durată de peste 2 ore şi 30 de minute, regizat de cineastul canadian Denis Villeneuve, reprezintă un mare spectacol cinematografic, dar şi o reflecţie asupra puterii politice, credinţei şi fanatismului.

Personajul principal, interpretat de starul franco-american Timothée Chalamet, îşi desăvârşeşte transformarea devenind Mesia cel aşteptat, un lider răzbunător după ce aproape întreaga sa familie a fost ucisă.

Planeta cu condiţii de mediu ostile Dune, imaginată de scriitorul american Frank Herbert, le-a permis producătorilor filmului să transmită şi mesaje despre ecologie, de la apa devenită o marfă rară şi până la jefuirea pe scară industrială a resurselor.

Încasările obţinute weekendul trecut în cinematografele americane şi canadiene reprezintă o performanţă „excepţională” pentru un film SF, a comentat analistul David A. Gross. Ele marchează, de asemenea, cea mai bună lansare a unui film în acest an.

Şi alte vedete sunt prezente în distribuţia peliculei „Dune: Part Two”, cum ar fi Zendaya, Lea Seydoux şi Javier Bardem.

La mare distanţă şi în coborâre pe locul al doilea se află „Bob Marley: One Love”, un film despre viaţa legendarului cântăreţ de reggae Bob Marley, care a obţinut încasări de 7,4 milioane de dolari.

Cântăreţul jamaican, care a avut un succes fulminant şi a murit subit în 1981, este interpretat de actorul britanic Kingsley Ben-Adir, cunoscut pentru interpretarea lui Malcolm X în „One Night in Miami”.

Pe locul al treilea s-a menţinut filmul „Ordinary Angels”, cu încasări de 3,9 milioane de dolari. Acest lungmetraj prezintă povestea adevărată a unei coafeze din Kentucky care uneşte comunitatea din orăşelul ei pentru a veni în ajutorul unui bărbat rămas văduv şi care trebuie să se ocupe de fiica lui grav bolnavă.

„Madame Web”, un film cu supereroi Marvel, s-a menţinut pe poziţia a patra, cu încasări de 3,2 milioane de dolari de vineri până duminică. În acest al patrulea film produs de Sony în cadrul universului Marvel, actriţa Dakota Johnson interpretează un medic care lucrează pe ambulanţă şi care deţine puteri de clarvăzătoare.

Pe locul al cincilea a debutat „The Chosen: S4 Episodes 7-8”, un film ce prezintă ultimele episoade dintr-o serie cinematografică despre viaţa lui Isus, cu încasări de 3,1 milioane de dolari.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. „Migration” (2,5 milioane de dolari)

7. „Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training” (2 milioane de dolari)

8. „Wonka” (1,7 milioane de dolari)

9. „Argylle” (1,4 milioane de dolari)

10. „The Beekeeper” (1,1 milioane de dolari).