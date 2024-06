Filmul „Bad Boys: Ride or Die” a debutat pe primul loc în box-office-ului nord-american

Lungmetrajul „Bad Boys: Ride or Die”, cel de-al patrulea film din franciza „Bad Boys”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în rolurile principale, s-a clasat în fruntea box-office-ului nord-american încă din primul său weekend de proiecţii, potrivit datelor transmise duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, citată de Agerpres.

În primul său weekend de prezenţă în cinematografele din Statele Unite şi Canada, filmul „Bad Boys: Ride or Die” a obţinut încasări de 56 de milioane de dolari, de vineri până sâmbătă.

„Acesta este un început excelent pentru cel de-al patrulea episod al unei saga de comedie de acţiune”, a estimat David Gross de la Franchise Entertainment Research.

„Recenziile sunt călduţe, dar răspunsul spectatorilor este foarte bun”, a adăugat el.

După aproape 30 de ani de la primul film „Bad Boys”, Will Smith şi Martin Lawrence revin în rolurile unor poliţişti din Miami, de data aceasta într-o cruciadă pentru a dovedi nevinovăţia fostului lor superior ierarhic.

Cei doi colegi se vor trezi la rândul lor vânaţi de forţele de ordine.

„The Garfield Movie” ocupă poziţia secundă a clasamentului, după ce a dominat box-office-ul în weekendul precedent. Adaptarea de către Sony a aventurilor pline de umor ale celebrului motan leneş şi amator de lasagna a obţinut încasări de 10 milioane de dolari.

Aflat pe locul al treilea, filmul „IF”, povestea unei tinere fete care are darul de a vedea creaturi imaginare, cu Cailey Fleming şi Ryan Reynolds în rolurile principale, a obţinut încasări de 8 milioane de dolari.

Pe locul al patrulea, cu încasări de 7 milioane de dolari în primul weekend de proiecţii în cinematografele nord-americane, se află „The Watchers”, regizat de Ishana Shyamalan, fiica regizorului M. Night Shyamalan.

Acest thriller de groază prezintă povestea unei tinere, interpretată de Dakota Fanning, care se rătăceşte în pădure şi ajunge într-o casă izolată. Ea se trezeşte apoi supravegheată de „observatori” misterioşi, cu reguli stricte.

„Kingdom of the Planet of the Apes”, cea mai recentă producţie din saga ştiinţifico-fantastică „Planeta maimuţelor”, ocupă poziţia a cincea, cu încasări de 5,4 milioane de dolari obţinute weekendul trecut şi cu un total de aproximativ 150 de milioane de dolari în cinci săptămâni de la lansare.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. „Furiosa: A Mad Max Saga” (4,2 milioane de dolari)

7. „The Fall Guy’ (2,7 milioane de dolari)

8. „The Strangers: Chapter 1” (1,8 milioane de dolari)

9. „Haikyu!! The Dumpster Battle” (820.000 de dolari)

10. „In A Violent Nature” (640.000 de dolari).