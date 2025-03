Filip Jianu, victoria carierei: S-a calificat în turul al doilea la ATP Țiriac Open

Filip Jianu (ocupant al locului 241 mondial) a reușit cea mai importantă victorie de până acum a carierei, jucătorul în vârstă de 23 de ani trecând în primul tur de la ATP Țiriac Open de Nishesh Basavareddy, locul 108 în lume.

Succesul s-a conturat într-o oră și 33 de minute, scor 6-3, 6-4. Este prima victorie pentru Jianu pe tabloul principal al unui turneu ATP, după cum informează ATP Tour.

Filip este singurul reprezentant al României la turneul de tenis bucureștean, el putând ajunge pe tabloul principal grație unui wild card.

În luna ianuarie, la Australian Open, Nishesh Basavareddy (19 ani) a reușit să câștige un set împotriva lui Novak Djokovic.

De asemenea, Basavareddy a bifat tot în acest sezon o prezență în semifinalele de la Auckland, fază a turneului unde a fost învins de Gael Monfils.

First ATP Tour main draw win ☑️

Filip Cristian Jianu with a special milestone on home soil, moving past Basavareddy in straight sets! 🇷🇴#TiriacOpen pic.twitter.com/jJVuzuYjIv

