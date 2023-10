Festivalul Național de Teatru va începe vineri, 20 octombrie și va dura 10 zile / Include piese românești și străine pe scene din București, lansări de carte, ateliere în școli

Ediția 2023 a Festivalului Național de Teatru (FNT), a 33-a ediție care are loc la București în perioada 20-30 octombrie, oferă publicului, pe lângă suita de spectacole create în România, și trei importante producții din străinătate, transmite Zilesinopti.ro

Festivalul Național de Teatru este organizat de UNITER și cuprinde zeci de piese care se joacă pe mai multe scene din București și numeroase alte evenimente artistice precum un târg de carte de teatru, spectacole de lectură, FNT Educațional: Spectacole în școli și licee; FNT Educațional: Ateliere de teatru – pentru copii și tineri cu deficiențe de auz sau de vedere.

Programul integral poate fi consultat aici.

Legat de piesele unor trupe străine de teatru, chiar în deschiderea Festivalului la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național se va juca „Catarina And The Beauty Of Killing Fascists”/„Catarina și frumusețea de a ucide fasciști”, textul și regia aparținând lui Tiago Rodrigues, apreciat dramaturg, producător, regizor și actor portughez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon (Franța), scrie site-ul Zile și Nopți.

Tot în prima zi de FNT va fi prezentat spectacolul invitat din străinătate „Oh My Sweet Land” / „O dulcele meu pământ”, concept și interpretare – Corinne Jaber. Este o producție Young Vic Theatre (Anglia), Théâtre de Vidy (Elveția), jucată în limba engleză și tradusă pentru publicul din festival în limba română.

În data de 21 octombrie, pe aceeași scenă, începând cu ora 19:30, va avea loc încă o reprezentație cu „O dulcele meu pământ”. Corinne Jaber, actriță, scenaristă și regizoare este de origine siriană-germană.

Detalii: https://fnt.ro/2023/