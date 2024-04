Festivalul Filmului European, din 9 mai până pe 8 iunie, de la Bucureşti la Chişinău

Cea de-a XXVIII-a ediţie a Festivalului Filmului European (FFE) va debuta la Bucureşti chiar de Ziua Europei, pe 9 mai, şi se va încheia la Chişinău, pe 8 iunie, în weekendul alegerilor europarlamentare, anunţă Institutul Cultural Român, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ICR transmis miercuri AGERPRES, anul acesta, FFE propune un program generos de 40 de filme de lungmetraj – 34 în premieră naţională – şi două selecţii de scurtmetraje. Dintre acestea, 16 filme sunt regizate de femei şi două – coregizate de femei.

„Împreună cu partenerii noştri europeni, vă invităm să veniţi la Festivalul Filmului European, să vedeţi filme care ne ajută să desluşim mai bine epoca în care trăim sau care, dimpotrivă, ne fac s-o uităm pentru două ore. Continuăm tradiţia ediţiilor anterioare de a poposi în oraşe în care filmul european nu ajunge cu uşurinţă, dar noutatea este că am inclus pe harta din 2024 a festivalului şi Chişinăul. Este modul nostru de a celebra faptul că Uniunea Europeană a decis, în decembrie 2023, să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova şi de a omagia parcursul european al acesteia, în perspectiva de a fi din nou alături de România, ca state membre ale Uniunii”, a transmis preşedintele ICR, Liviu Jicman, vicepreşedinte al EUNIC – European Union National Institutes for Culture.

Potrivit directorului artistic al FFE, Cătălin Olaru, ediţia 2024 marcheză 35 de ani de la Revoluţie cu filme care vorbesc despre „drepturi câştigate”.

„Poate cel mai important, ne bucurăm de libertate de mişcare, însăşi premisa documentarului austriac ‘Mâine mă duc’, filmat în principal în România. ‘Cornul de secară’/’The Rye Horn’, câştigătorul marelui premiu la Festivalul de la San Sebastian, evocă libertatea de a dispune cum vrem de corpurile noastre. În sfârşit, ‘Acţiune directă’/’Direct Action’, marele câştigător al secţiunii Encounters de la Berlinale, e un monument închinat libertăţii de exprimare şi de a protesta”, a precizat Olaru.

Alte producţii care vor fi prezentate sunt „Lecţiile Blagăi”/”Blaga’s Lessons”, câştigătorul marelui premiu la Festivalul de la Karlovy Vary, şi „Plouă în casă”/”Il pleut dans la maison”, prezentat în premieră în secţiunea Semaine de la critique la ediţia din 2023 a Festivalului de la Cannes.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele şi institutele culturale europene.

În Bucureşti, Festivalul se desfăşoară între 9 – 15 mai, la Sala Luceafărul (Gala de deschidere, pe 9 mai), Cinema Elvire Popesco şi Cinema Union (10 – 15 mai) şi Cinemateca Eforie (11 – 12 mai).

Programul va continua astfel:

* Botoşani: 10 – 12 mai, Cinema Unirea;

* Târgu Mureş: 16 – 18 mai, Muzeul Judeţean Mureş – Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia;

* Sibiu: 17 – 19 mai, Gala – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, Sala Oglinzilor;

* Chitila: 17 – 19 mai, Parcul Valea Mangului;

* Curtea de Argeş: 18 – 19 mai, La Conac;

* Braşov: 24 – 26 mai, Centrul Cultural Reduta;

* Chişinău: 6 – 8 iunie, Cinema Odeon.

Conform ICR, programul complet va fi anunţat în curând.

În Bucureşti, biletele vor putea fi achiziţionate online pe platforma Eventbook.ro şi direct din cinematografe, iar în restul oraşelor accesul este gratuit.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului.