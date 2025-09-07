Festivalul Enescu: The Detsche Kammerphilharmonie Bremen – ‘Flautul fermecat’, duminică, la Sala Radio

„Flautul fermecat” de Wolfgang Amadeus Mozart va fi prezentat, duminică, de la ora 13:00, la Sala Radio, de The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, la pupitru cu Tarmo Peltokoski şi Corul Chorwerk Ruhr, dirijat de Michael Alber, în cadrul Festivalului Internaţional ‘George Enescu’, informează site-ul evenimentului, transmite Agerpres.

* Tot duminică, Orchestra Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti, dirijată de Christian Caşleanu, va prezenta, de la ora 11:00, la Sala Majestic a Teatrului Odeon, ‘Our Precious Planet – Concert desenat’; ilustrator – Grégoire Pont, narator – Oana Berbec, regizor – Vlad Cristache, scenograf – Gabriela Albu, prezentator – Tudor Cucu Dumitrescu.

Programul cuprinde: Fragment din ‘Les offrandes oubliees’ de Olivier Messiaen, ‘Lebede migrând din Cantus Arcticus: Concert pentru păsări şi orchestră’ de Einojuhani Rautavaara, ‘Pasărea dansatoare’ din concertul pentru flaut ‘L’Aile du songe’ (‘Aripa visului’) de Kaija Saariaho, ‘Argentum’

de Dani Howard, ‘Nautilus’ (aranjament pentru orchestră) de Anna Meredith, ‘Panica’ din Simfonia ‘Doctor Atomic’ de John Adams, ‘Furtuna’ din ‘Patru interludii marine’ de Benjamin Britten, ‘Dansul grâului’ din ‘Estancia’ de Alberto Ginastera şi ‘La Baigneuse de Trouville’ din baletul ‘Les maries de la tour Eiffel’ de Francis Poulenc.

Biletele se pot achiziţiona de la casa de bilete şi de pe website-ul Teatrului Odeon (https://teatrul-odeon.ro).

* New European Ensamble va evolua, duminică, de la ora 11:00, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României. Dirijor şi vioară – Mihkel Kerem.

Din program fac parte: ‘Metamorfoză’ după M. C. Escher de Vlad Maistorovici, ‘Shades of Red de Michel van der Aa, Hyperkardia II op. 139’ de Dan Dediu, ‘Rapsodia română’ de Mark-Anthony Turnage, ‘Simfonia de cameră pentru 12 instrumente op. 33’ de George Enescu.

* Dirijorul Arnaud Arbet va urca, de la ora 16:30, la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu, la Ateneul Român, pentru opera „Sfârşit de partidă” de Gyorgy Kurtag, marcând aniversarea a 99 de ani de la naşterea compozitorului cu origini româneşti.

Solişti vor fi basul Frode Olsen – Hamm, baritonul Leigh Melrose – Clov, Hilary Summers (contralto) – Nell şi tenorul Leonardo Cortellazzi – Nagg

* Orchestra de Tineret ‘Gustav Mahler’ şi Orchestra Română de Tineret vor concerta, duminică, de la ora 19:30, pe scena Sălii Palatului,

Dirijor este Manfred Honeck, iar la violoncel – Yo Kitamura (câştigător al Concursului Internaţional ‘George Enescu’ 2024).

Programul va cuprinde ‘Simfonia concertantă în si minor pentru violoncel şi orchestră op. 8’ de George Enescu şi ‘Simfonia nr. 9 în re minor WAB 109’ de Anton Bruckner.

* De la ora 22:30, la Ateneul Român, va evolua O/Modern Chamber Orchestra. Conducerea muzicală şi vioară – Hugo Ticciati; solişti – Sascha Bota – violă şi Evelyn Glennie – percuţie.

În program: ‘Vos flores rosarum’ (aranjament pentru orchestră de coarde şi marimbă de Johannes Marmen) de Hildegard von Bingen, ‘Rhythm Song pentru marimbă solo’ de Paul Smadbeck, ‘Fratres de Arvo Part, Sogno di Stabat Mater pentru vioară, violă, vibrafon şi orchestră de coarde’ de Lera Auerbach, ‘Simfonia nr. 3, părţile I, II-a, III-a şi a IV-a’ de Philip Glass, ‘Lithium’ (aranjament de Johannes Marmen) şi ‘Smells Like Teen Spirit’ (aranjament de Johannes Marmen) de Nirvana, ‘What Power Art Thou (The Cold Song)’ din Regele Arthur (aranjament de Johannes Marmen) Henry Purcell.

Cea de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” are loc, în Bucureşti şi în ţară, până pe 21 septembrie. În acest an, manifestarea are ca temă aniversările – „Celebrations” – în contextul în care se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media de tradiţie al evenimentului.