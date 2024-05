Femeie de 37 de ani, plasată sub control judiciar, după ce ar fi sustras peste 130.000 de lei din conturile a şase asociaţii de proprietari din Popeşti Leordeni / Ar fi falsificat aproape 90 de ordine de plată

O femeie a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată că ar fi sustras peste 130.000 de lei din conturile a şase asociaţii de proprietari din Popeşti Leordeni. În perioada 2019 – 2022, femeia ar fi falsificat aproape 90 de ordine de plată, transmite News.ro.

”În cadrul acţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi IGPR, la data de 30 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au efectuat 4 percheziţii la sediul şi punctul de lucru al unei societăţi comerciale, precum şi la domiciliile a două persoane, într-un dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (87 de acte materiale)”, a transmis, joi, IPJ Ilfov.

Sursa citată a precizat că percheziţiile s-au desfăşurat în Ilfov (3) şi Bucureşti (1).

”În fapt, în perioada decembrie 2019- martie 2022, o femeie, în calitate de asociat şi administrator la două societăţi comerciale, şi-ar fi însuşit fără drept, suma de 130.532 de lei, din contul colector a 6 asociaţii de proprietari, din oraşul Popeşti Leordeni, context în care, ar fi falsificat 87 de ordine de plată, în scopul scoaterii succesive din gestiune, a acestor sume de bani”, a mai transmis sursa citată.

În urma probatorului administrat, femeia a fost prezentată procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, care a dispus faţă de femeia de 37 de ani, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.