Feeric Fashion Week 2025: Designerii internaționali descoperă România creativă

Sibiu, un oraș cu aer medieval și spirit contemporan, a devenit în această vară gazda unei manifestări care depășește de mult granițele unei simple săptămâni a modei. Feeric Fashion Week nu este doar un eveniment dedicat tendințelor vestimentare, ci o platformă unde moda devine formă de dialog, unde trecutul și viitorul se întâlnesc în locații neconvenționale, iar designerii își descoperă voci noi în spații vechi de secole.

Evenimentul din acest an a reunit tineri creatori din Macedonia de Nord, Polonia, Liban, Lituania, India, Bulgaria, Israel și Marea Britanie, toți atrași de ceva mai profund decât o prezentare de colecție: o nevoie de apartenență, de experiment, de sens. Iar România s-a dovedit a fi exact cadrul potrivit.

„România ne-a surprins. Ne-a cucerit.”

Pentru Maja Gjureska, profesoară la Facultatea de Artă și Design a Universității Internaționale Balcanice din Skopje, Feeric a devenit deja o tradiție: „Este a treia oară când participăm și, cu fiecare ediție, înțelegem mai bine viziunea aparte a acestui eveniment. Ne-a atras inițial curiozitatea, dar am fost cuceriți de deschiderea față de exprimările neconvenționale, de energia vibrantă a tinerilor designeri și de angajamentul autentic față de incluziune și sustenabilitate.”

Almog Cohen, designer din Israel, a venit în România atras de potențialul creativ și uman: „Am ales să particip la Feeric pentru că oferă o platformă pentru designeri care vor să spună o poveste prin modă, nu doar să prezinte haine. România nu este o destinație tipică de fashion, dar tocmai asta căutam: un loc unde colecția mea, cu un mesaj personal, să întâlnească un public care caută sens și unicitate.”

Jwel Kaye, designer din Londra, a adăugat: „Îmi doream de ceva timp să vizitez România, iar când am primit invitația, am simțit că nu pot refuza. Privilegiul de a participa la Feeric și ocazia de a descoperi Sibiu au fost motive suficiente să vin.”

Dintr-o perspectivă diferită, dar cu o emoție similară, Emilia Wilczewska din Polonia, selectată la Cracow Fashion Week, a descoperit o scenă creativă complet nouă: „Nu eram familiarizată cu moda est-europeană. Am fost plăcut surprinsă de calitatea hainelor și de cursivitatea prezentărilor. A fost o oportunitate de a mă face cunoscută și de a învăța.”

Unicitatea Feeric stă și în modul în care colecțiile sunt prezentate. Podiumurile clasice sunt înlocuite cu locații care sfidează convenționalul: uzine părăsite, curți interioare cu ziduri încărcate de istorie, păduri, turnuri și structuri industriale uitate.

„Feeric nu este un fashion week obișnuit. E o poveste în mișcare, care se scrie pe străzi, în munți sau în săli de epocă. Colecția mea, care explorează tensiunea dintre moștenire și inovație, avea nevoie de o scenă care să susțină contrastele. România a oferit nu doar contextul, ci și emoția”, explică Ioana, tânără creatoare din Bulgaria.

Pentru Olivia Kobeissi, designer din Liban, fiecare locație aleasă a fost „parte din poveste. Nu am mai gândit doar în funcție de obiectul vestimentar, ci de atmosferă, lumină, arhitectură. A fost o formă extinsă de design.”

Almog Cohen a simțit că fiecare spațiu „a spus o poveste diferită și m-a făcut să gândesc hainele mele într-un context mai larg – cultural, natural, ambiental.”

Jwel Kaye a prezentat colecția sa la Soma: „Colecția era deja finalizată, dar spațiul a schimbat modul în care o percepeam. A oferit o nouă dimensiune pieselor.”

Iar pentru Yoanna Nikolova, studentă la Sofia, prezentarea într-o hală industrială abandonată a schimbat modul în care își privește propria creație: „Am adaptat siluetele pentru a se armoniza cu spațiul. Am învățat că moda nu e o simplă apariție pe podium, ci o interacțiune cu locul, cu aerul, cu lumina.”

Mulți dintre participanți au vorbit despre spiritul colaborativ al experienței, despre felul în care creativitatea a devenit un liant între culturi, nu o competiție pentru vizibilitate.

„Am cunoscut designeri români și echipa din spatele Feeric, și am simțit imediat o deschidere autentică. Colaborarea dintre Universitatea noastră și Fundația Mitichi s-a născut tocmai din această întâlnire. Ne dorim proiecte comune care să transforme industria textilă în direcția sustenabilității și incluziunii,” povestește Maja Gjureska.

Akvilė Bernotaitė, tânără creatoare din Lituania, a simțit de asemenea potențialul colaborativ al contextului: „România are o scenă creativă vie, autentică. Nu am colaborat încă direct, dar simt că acest început promite. Aici am descoperit un respect comun pentru autenticitate, experiment și curiozitate artistică.”

Almog Cohen a subliniat: „Am întâlnit artiști români cu viziuni clare și am schimbat idei cu ei. Colaborările viitoare între România și Israel pot crea dinamici culturale valoroase.”

Jwel Kaye a remarcat: „Am legat prietenii cu oameni din echipa Feeric și din Sibiu. Am discutat proiecte viitoare. Cred că astfel de evenimente creează legături reale între comunități creative din România și orașe ca Londra.”

Batul Al, reprezentând IDA & IFM Academy din India, descrie Feeric ca „o platformă prestigioasă, unică, care deschide porți pentru designeri emergenți din toată lumea. Locațiile și conceptele folosite aici pot deveni model pentru viitorul industriei de design.”

Cei mai mulți dintre designerii invitați vorbesc despre Feeric ca despre un moment definitoriu în parcursul lor profesional și personal.

„Am realizat că moda nu e doar despre estetică, ci și despre responsabilitate, despre comunicare. Mă întorc acasă cu dorința de a crea cu scop, de a asculta mai atent și de a transforma designul într-un dialog între oameni, idei și planetă,” spune Maja Gjureska.

Ioana din Bulgaria merge și mai departe: „România m-a schimbat. Am învățat libertatea de a lăsa contextul să modeleze creația. A fost o lecție de umilință artistică. Nu voi uita niciodată momentul în care lumina apusului a atins o rochie din mătase brodată. A fost mai mult decât design, a fost poezie în mișcare.”

Pentru Emilia din Polonia, experiența a însemnat un salt în necunoscut: „Am fost pentru prima dată într-un astfel de mediu și m-am simțit inspirată să creez altfel. Plec cu idei noi și cu dorința de a continua explorarea.”

Almog Cohen a folosit colecția sa pentru a transmite un mesaj personal: „Prin participarea la Feeric am vorbit despre boala mea. A fost un moment important. Am înțeles că moda poate transmite nu doar frumusețe, ci și putere, conexiune, înțelegere.”

Jwel Kaye concluzionează: „Am descoperit o dorință de colaborare pe care o simt mai greu accesibilă la Londra. Aici, la Feeric, am fost inspirat de implicarea tuturor – o energie pe care vreau să o duc cu mine mai departe.”

Feeric Fashion Week nu este doar o vitrină pentru colecții, ci un spațiu de întâlnire între culturi, generații și concepte. România, prin acest eveniment, devine mai mult decât o gazdă, devine partener creativ, catalizator și sursă de inspirație.

Poate tocmai această dimensiune transformatoare face ca Feeric să atragă anual designeri din întreaga lume. Pentru că, dincolo de haine, lumină și public, ceea ce rămâne este o rețea de idei, emoții și legături umane. Iar în spatele fiecărei colecții, un designer pleacă acasă nu doar cu fotografii și contacte, ci cu o versiune mai clară, mai vie a propriei voci.