Federaţia Industriei Hoteliere din România lansează un apel către decidenţii politici să nu ia măsuri de creştere a fiscalităţii în turism. ”Industria hotelieră se confruntă deja cu dificultatea de a menţine consumul pe o linie de plutire”

Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) face un apel către Guvernul României şi către partidele politice de a lua măsuri care să susţină afacerile şi nu o creştere a fiscalităţii, care să ducă la falimentul acestora. Patronatul precizează că industria hotelieră se confruntă deja cu dificultatea de a menţine consumul pe o linie de plutire, transmite News.ro.

”Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR), prima organizaţie patronală din turismul românesc, face un apel către Guvernul României şi către partidele politice de a lua măsuri care să susţină afacerile şi nu o creştere a fiscalităţii, care să ducă la falimentul acestora. Industria hotelieră se confruntă deja cu dificultatea de a menţine consumul pe o linie de plutire. Se văd repercusiunile instabilităţii economice şi politice, neactualizării legislaţiei din turism raportat la contextul de piaţă, lipsei promovării sau digitalizării pentru a obţine informaţii reale despre circulaţia turistică din România. Astfel, printr-o lipsă acută de strategii publice, care să sustină dezvoltarea turismului pe termen mediu şi lung, cu majorări succesive ale fiscalităţii (ar fi a treia în ultimii trei ani doar pentru afacerile din turism), ar comprima major turismul românesc şi aşa aflat sub potenţial”, arată patronatul.

Reprezentanţii FIHR spuncă este vitală realizarea politicilor publice pentru turism, coroborate cu analiza de impact a oricăror modificări ale politicilor fiscale, din mai multe motive.

”Europa sprijină turismul, nu îl împovărează fiscal – TVA redusă este regulă, nu o excepţie. Turismul beneficiază în majoritatea statelor membre U.E. de cote diferenţiate de TVA. Produsul turistic românesc îşi va scădea competitivitatea faţă de celelalte ţări din Europa ca o consecinţă a creşterii taxelor, astfel că, atât turiştii autohtoni, cât şi cei străini, vor alege opţiuni mai competitive sau: Turismul nefiscalizat. Creşterea TVA va stimula evaziunea, pe un fond şi de concurenţă neloială din cauza regimului închirierilor de apartamente pe termen scurt, unde nu se declară şi nu se plătesc taxe, nici TVA (în comparaţie cu cazările în regim hotelier care plătesc în prezent un cumul de taxe de aproximativ 30% din tariful încasat legal)”, spun ei.

ANAF şi Ministerul de resort din Turism (MEDAT) nu au încă instrumentele necesare pentru un control eficient, din lipsa de politici publice direcţionate din punct de vedere fiscal, al activităţilor de închiriere pe termen scurt în scop turistic (short-term rentals), care fac o concurenţă neloială, fiind lipsite de taxe sau cerinţe legale şi care ar putea însemna o sursă de venituri la bugetul naţional şi la bugetele locale.

”Similar, vedem cum ţările europene iau măsuri pentru reglementarea acestui segment de turism, reglementarea şi obţinerea de raportări de la platformele online pentru a combate efectele negative şi pentru a fiscaliza aceste afaceri”, mai afirmă aceştia.

Potrivit FIHR , într-o economie deja afectată de inflaţie, scumpirea suplimentară a vacanţelor va reduce cererea internă, inclusiv ca o consecinţă a eliminării parţiale a voucherelor de vacanţă.

Diminuarea cererii şi instabilitatea legislaţiei fiscale vor determina investitorii, şi aşa puţini, să reducă drastic investiţiile din turism (renovări şi construcţii de unităţi hoteliere noi), ceea ce se va reflecta în înrăutăţirea calităţii produsului turistic şi a serviciilor, deteriorarea infrastructurii turistice, afectând negativ reputaţia turismului românesc, precizează ei.

“O nouă creştere a taxelor fără un studiu de impact? Ar fi o eroare fatală, o lovitură sub centură care ne-ar arunca înapoi, departe de intenţia de a aduce venituri suplimentare la buget. Nu putem spera la o îmbunătăţire dacă nu avem curajul unei schimbări reale de strategie. România are o oportunitate extraordinară de a-şi consolida poziţia pe harta turistică globală, o şansă de a transforma comunităţile locale şi de a creşte bunăstarea naţională prin turism. Acest sector vital, un veritabil ambasador diplomatic, se află, însă, la o răscruce, iar mediul politic cunoaşte acest lucru. Vă solicităm cu fermitate să renunţaţi la orice intenţie de a impune noi creşteri ale fiscalităţii şi ale TVA-ului în turism. O astfel de decizie ar fi un pas înapoi, o lovitură devastatoare pentru un sector deja subfinanţat şi subpromovat prin politici publice. Aceste măsuri nu ar face decât să submineze eforturile noastre colective, zguduind din temelii o industrie care, cu un sprijin adecvat, are potenţialul de a aduce prosperitate şi vizibilitate ţării. Haideţi să construim împreună, nu să demolăm. Susţineţi turismul românesc şi veţi susţine dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi o imagine puternică a României în lume. Este timpul să investim în viitor, nu să-l împovărăm! În speranţa că propunerea noastră va fi luată în considerare, vă stăm la dispoziţie pentru orice clarificări suplimentare”, spune Simona Constantinescu, preşedintele FIHR.

Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) este prima organizaţie patronală din turismul românesc, fiind prezentă la nivel naţional în 28 judeţe şi cumulând peste 18.300 camere în proprietăţile hoteliere membre, reprezentând interesele industriei hoteliere din România în ultimii 35 de ani. FIHR este membru în Consiliul Consultativ pentru Turism, Alianţa pentru Turism şi Confederaţia Patronală Concordia. Este afiliată HOTREC la nivel european, organizaţie care reprezintă vocea ospitalităţii din Europa.