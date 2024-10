FCSB învinge Dinamo cu 4-0 în Cupa României / Ștefănescu: „Aşa este la fotbal, în aceste meciuri îţi arăţi valoarea”

Echipa bucureşteană FCSB a întrecut miercuri seara, în deplasare, scor 4-0, formaţia Dinamo, într-un meci din grupa B a Cupei României, transmite News.ro.

FCSB a suferit o pierdere importantă chiar în startul meciului. În minutul 9 Olaru a sprintat în apropierea careului dinamovist şi s-a prăbuşit, acuzând probleme musculare la coapsa piciorului stâng.

Roş-albaştrii au dominat partida, dar au avut prima ocazie importantă abia în minutul 45+1, când dinamoviştii au blocat o serie de trei şuturi consecutive expediate de Bîrligea, Băluţă şi Ştefănescu. În minutul 52 o petardă a explodat la mică distanţă de portarul lui FCSB, Târnovanu, iar arbitrul Radu Petrescu a oprit meciul pentru scurt timp, chemând jucătorii la centrul terenului.

Scorul a fost deschis în minutul 56. Pasă a lui Octavian Popescu în careu, Alexandru Băluţă a şutat şi Golubovic a respins, dar balonul a revenit la Băluţă care l-a învins pe goalkeeperul dinamovist.

În minutul 68 Târnovanu şi Selmani s-au ciocnit în careul oaspeţilor, luptând pentru minge, la o pasă acasă a lui Baba Alhassan, balonul a ajuns la Patrick Olsen care a şutat, dar Baba Alhassan a scos din faţa porţii goale. După numai două minute Alexandru Băluţă a oferit o pasă extraordinară lui Luis Phelipe, pe culoar, iar brazilianul l-a driblat pe Golubovic şi a înscris pentru 2-0.

În minutul 81 Alex Băluţă a pasat peste toată apărarea gazdelor pentru Marius Ştefănescu, acesta a intrat în careu şi a înscris la colţul scurt. Ştefănescu a reuşit dubla marcând în minutul 88, din pasa lui Panţîru, şi stabilind scorul final, 4-0 pentru FCSB.

Marius Ştefănescu, atacantul echipei FCSB, se bucură că a reuşit să marcheze din nou pentru roş-albaştri, transmite News.ro.



„Am fost mai dornici, am alergat mai mult şi la final s-a văzut acest lucru. Îmi doresc la fiecare meci să înscriu, mă bucur că în această seara am înscris două goluri şi sper să o mai fac. Toată lumea mă ştia din perioada de la Sepsi, când marcam. Nu am traversat o perioadă foarte bună, pentru că atunci când nu marchezi toată lumea te critică.

Dar trebuie să fiu tare şi cu siguranţă va veni şi momentul meu. M-am adaptat foarte bine la echipă doar că nu am avut reuşite. De două săptămâni încoace avem meciuri din trei în trei zile, avem o deplasare la Craiova şi ne dorim din suflet să câştigăm.

Aşa este la fotbal, în aceste meciuri îţi arăţi valoarea şi sunt bune şi pentru ritmul nostru, pentru ca un jucător profesionist să ajungă mai sus”, a declarat Marius Ştefănescu.

DINAMO: Golubovic – Sivis (C. Costin 60), K. Boateng (A. Luna 60), Patriche, Opruţ (Homawoo 46) – P. Olsen, Gnahore, C. Cîrjan (A. Mărginean 60) – Politic (A. Bani 60), Selmani, H. Abdallah. ANTRENOR Zeljko Kopic

FCSB: Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Chiricheş, Panţîru – Şut (Baba Alhassan 66) – M. Ştefănescu, Olaru (Al. Băluţă 13), Fl. Tănase (Luis Phelipe 66), Baeten (Oct. Popescu 46) – Bîrligea (Edjouma 66). ANTRENOR Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: K. Boateng 24, P. Olsen 89 / M. Popescu 24

Arbitri: Radu Petrescu – Vasile Marinescu, Adrian Vornicu

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan – Adrian Ghinguleac