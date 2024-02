FCSB a învins Sepsi cu 1-0 în Superligă

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii, transmite News.ro.

Golul a fost marcat de Băluţă ’16.

FCSB este lider în clasament, cu 54 de puncte, cu nouă mai multe decât a doua clasată, Rapid. Sepsi este pe 7, cu 33 de puncte.

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat după meciul cu Sepsi că victoria este importantă, mai ales având în vedere faptul că jucătorii nu au fost la nivel maxim, din cauza unei răceli care a afectat lotul.

”Vreau să-mi felicit jucătorii. Cu siguranţă sunt satisfăcut de rezultat. Este un rezultat important când nu eşti 100% din punct de vedere fizic. Astăzi nu am fost în cea mai bună formă. A fost o săptămână foarte dificlă pentru noi, mulţi jucători au fost răciţi.Chiar dacă nu suntem în cea mai bună formă, am avut ocazii de a marca. Putem juca mult mai bine şi sperăm să jucăm mult mai bine. Am analizat Sepsi şi ştiam că este o echipă foarte bună. Când jucătorii nu sunt în cea mai bună formă, ei se mobilizează împreună, Au reuşit să apere acest rezultat. Băieţii au făcut o treabă foarte bună, s-au apărat foarte bine”, a spus Charalambous, potrivit digisport.ro.