Falimentul circuitului de la Yeongam: A costat 300 de milioane de lire sterline și a găzduit doar patru Mari Premii din Formula 1

Coreea de Sud a investit 300 de milioane de lire sterline în circuitul de la Yeongam, construcție care în prezent zace în anonimat. Doar patru Mari Premii s-au disputat pe această pistă, iar șansele ca circuitul să revină în calendarul Formulei 1 sunt aproape de zero.

În prezent, Coreea de Sud plănuiește să revină în calendarul Formulei 1, dar nu pe circuitul de la Yeongam.

Asiaticii vor să readucă Marele Circ în țara lor, dar de această dată pe un alt circuit, stradal, la Incheon.

Circuitul de la Yeongam a fost inaugurat cu mare fast în 2010, iar cheltuielile au fost pe măsură: 300 de milioane de lire sterline.

Din păcate, aici au fost găzduite doar patru Mari Premii, după care circuitul de la Yeongam a dispărut total din lumea Formulei 1.

La primul Grand Prix de la Yeongam câștig de cauză a avut Fernando Alonso, cel care a profitat de o problemă la motor a lui Sebastian Vettel.

La acel moment, doar 80 de mii de oameni au urmărit Grand Prix-ul, capacitatea totală fiind de 135 de mii de locuri. A fost un prim semnal îngrijorător, iar după alte trei Mari Premii (toate câștigate de Vettel) a venit renunțarea la acest circuit.

Lipsa interesului din partea oamenilor precum și distanța mare față de capitala Seul (peste 320 de kilometri) au făcut ca circuitul de la Yeongam să fie tras pe linie moartă.

Cu toate că la acel moment organizatorii au semnat un contract valabil pentru șapte ani cu Formula 1, s-a renunțat la înțelegere după cel de-al patrulea Mare Premiu.

De la plecarea Formulei 1, circuitul a mai găzduit unele curse (seria asiatică Formula Renault, seria GT Asia și Porsche Carrera Cup Asia), iar în prezent la Yeongam mai au loc doar două curse din Superrace.

Vorbim despre o investiție inițială de 300 de milioane de lire sterline, plus întreținerea din 2010 și până în prezent pentru un circuit care a găzduit doar patru curse de Formula 1, transmite express.co.uk.

