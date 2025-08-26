Facturi la apa de ploaie între 2 bani şi 313 lei, în județul Buzău / Zeci de comune nu plătesc pentru că nu au canalizare

În primele şase luni ale anului 2025 au fost achitate facturi pentru apa meteorică cu valori între câţiva bani şi peste 300 de lei doar la nivelul municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat, zeci de comune în care Compania de Apă operează neachitând contravaloarea serviciului de preluare, transport şi epurare din lipsa unei reţele de canalizare, transmite Agerpres.

Potrivit operatorului regional, Compania de Apă Buzău, în primele şase luni ale anului 2025, la nivelul municipiului Buzău a fost facturată o cantitate de aproximativ 94.000 mc de apă meteorică, în timp ce la Râmnicu Sărat, operatorul economic a eliberat facturi pentru o cantitate totală de 46.600 mc de apă de ploaie. Cea mai mare factură, peste 300 de lei, a plătit-o un abonat, pentru o gospodărie având suprafaţa construită de 420 mp.

„În anul 2025, tariful pentru serviciul de colectare, transport, epurare şi evacuare a apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice este de 6,95 lei, fără TVA. În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare cantitate de apă meteorică facturată la un locatar a fost în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp) de 4,504 mc, în valoare de 34,12 lei. Cele mai mici cantităţi de apă meteorică facturate unui locatar au fost în luna februarie, de 0.003 mc, echivalentul a 0.02 lei. În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare sumă facturată unui abonat casnic pentru apă meteo a fost pentru un utilizator cu suprafaţa declarată de 420 mp (suprafaţă construită, de pe care apele meteo se evacuează în sistemul de canalizare) în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp), reprezentând 41.42 mc, valoare de 313.78 lei, faţă de luna februarie la acelaşi abonat casnic de 1.94 mc = valoare 14.69 lei (coeficient ANM = 0.0066 l/mp)”, a transmis, pentru Agerpres, Compania de Apă Buzău.

Operatorul de apă arată că valorile facturilor sunt influenţate de suprafeţele declarate de utilizator de pe care se scurge apa meteorică în reţeaua de canalizare. Astfel, cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare apă meteorică, cu suprafeţele totale, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficientul de scurgere, de 0,70 pentru persoane juridice şi pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari).

„Sumele încasate pentru apa meteorică reprezintă contravaloarea serviciului de preluare, transport şi epurare a apelor provenite din precipitaţii (ploaie, ninsoare etc.) care ajung în reţeaua publică de canalizare. În aria noastră de operare, reţeaua de canalizare este unitară, adică atât apele uzate menajere, cât şi apele meteorice sunt colectate prin aceeaşi infrastructură şi sunt transportate împreună către staţia de epurare. Acolo, toate aceste ape sunt tratate înainte de a fi deversate în emisar. Prin urmare, sumele încasate pentru apa meteorică sunt utilizate pentru: întreţinerea şi curăţarea reţelei de canalizare şi a gurilor de scurgere; transportul şi epurarea apelor meteorice în staţia de epurare; acoperirea costurilor cu energia, personalul şi alte cheltuieli operaţionale aferente; plata contribuţiilor către Administraţia Naţională Apele Române pentru evacuarea apelor tratate; investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare”, informează operatorul regional.

Tariful pentru apa meteo a evoluat în ultimii cinci ani, de la 3.85 lei cu TVA, în anul 2020, la 7.58 lei cu TVA, în perioada ianuarie-iunie 2025. Totodată, în municipiul Buzău, în anul 2024 a fost facturată cea mai mare cantitate de apă pentru populaţie, peste 261.000 mc, respectiv în jur de 125.600 mc la nivelul municipiului Râmnicu Sărat.

„Cantitatea medie de apă meteo facturată unui apartament este 8-9 mc/an. Cantitatea de apă meteo pentru un proprietar casnic se stabileşte în funcţie de suprafeţele betonate aflate în proprietate şi declarate de fiecare utilizator la încheierea contractului de prestări servicii. Cantitatea medie de apă meteo facturată pentru o gospodărie este de 20-25mc/an, în funcţie de suprafaţa declarată”, mai arată Compania de Apă.

Operatorul oferă servicii la nivelul a 35 de comune, din care în 15 dintre ele există sistem de canalizare. Cantităţi de apă meteo sunt facturate însă numai în municipiile Buzău şi Râmnicu-Sărat.

„În restul Unităţilor Administrativ Teritoriale nu se facturează cantităţi de apă meteo întrucât infrastructura nu permite preluarea apelor meteorice. În situaţia în care nu există sistem de canalizare, ori utilizatorul nu este racordat la sistemul de canalizare existent, nu se facturează serviciul de canalizare-epurare, întrucât Compania de Apă Buzău nu prestează serviciul pentru utilizator. Trebuie să precizăm că nu încasăm o taxă pentru apele meteorice, ci prestăm serviciul de preluare, transport şi epurare a apelor provenite din precipitaţii care ajung în reţeaua publică de canalizare. Doar sistemele de canalizare din municipiile Buzău şi Râmnicu-Sărat sunt prevăzute pentru a prelua apele meteorice, în consecinţă doar în aceste localităţi prestăm şi facturăm acest serviciu”, subliniază sursa citată.

Compania mai arată că baza legală pentru prestarea şi încasarea acestui serviciu este reprezentată de o serie de prevederi din legislaţia naţională privind serviciile de utilităţi publice şi legislaţia pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.