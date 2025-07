F1 – Piastri, cel mai rapid, urmat de Verstappen în antrenamentul liber din Belgia

Oscar Piastri, McLaren – liderul ierarhiei mondiale din Formula 1, a stabilit cel mai bun timp în antrenamentul liber care a avut loc vineri pe circuitul de la Spa-Francorchamps (1:42.022). Australianul a fost urmat de Max Verstappen (RedBull +0.404s) și de coechipierul Lando Norris (+0.504s).

Piastri goes quickest in practice ahead of #F1Sprint qualifying at Spa 🇧🇪#F1 #BelgianGP | Full FP1 report ⤵️https://t.co/O7UKm0eVkw

— Formula 1 (@F1) July 25, 2025