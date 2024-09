Expunerea la metale grele din surse precum fumul de țigară, apa potabilă, poluarea și unele alimente ar putea crește riscul de boli cardiovasculare, arată un studiu publicat în revista Colegiului American de Cardiologie

Expunerea la metale grele a fost legată de cancer, afecțiuni neurologice și probleme de reproducere sau dezvoltare. Acum, un nou studiu se adaugă cercetărilor emergente care arată că expunerea la metale precum cadmiul, uraniul și cuprul poate fi asociată și cu principala cauză de deces la nivel mondial – bolile cardiovasculare, potrivit CNN.

Expunerea la metale – care poate rezulta din surse precum fumul de țigară, apa potabilă, poluarea și unele alimente sau produse de consum – este asociată cu acumularea de calciu în arterele coronare, potrivit studiului publicat miercuri în Journal of the American College of Cardiology.

„Magnitudinile acestor asocieri sunt izbitoare, deoarece sunt comparabile cu cele observate pentru factorii de risc … clasici”, cum ar fi fumatul și diabetul, au scris cardiologii Dr. Sadeer Al-Kindi și Khurram Nasir de la Houston Methodist și Dr. Sanjay Rajagopalan de la University Hospitals Harrington Heart & Vascular Institute din Cleveland într-un comentariu editorial însoțitor al studiului. Cei trei experți nu au fost implicați în cercetare.

Acumularea de calciu coronarian cauzează ateroscleroză, o boală cardiovasculară cronică și inflamatorie marcată de îngustarea pereților arteriali și, prin urmare, de reducerea fluxului sanguin. Blocarea parțială sau totală a arterelor poate duce la afecțiuni precum accidentul vascular cerebral și boala coronariană, care poate provoca aritmie, stop cardiac sau insuficiență cardiacă.

„Constatările noastre evidențiază importanța considerării expunerii la metale drept un factor de risc semnificativ pentru ateroscleroză și boli cardiovasculare”, a declarat într-un comunicat de presă autorul principal al studiului, Dr. Katlyn E. McGraw, cercetător postdoctoral în domeniul științelor sănătății mediului la Școala Mailman de Sănătate Publică a Universității Columbia.

Contaminanții de mediu au fost din ce în ce mai recunoscuți ca factori de risc pentru bolile cardiovasculare, dar asocierea metalelor cu calcifierea arterelor coronare a fost „în mare parte necunoscută”, au declarat autorii studiului. Ei au emis ipoteza că nivelurile urinare mai ridicate de metale neesențiale – cadmiu, tungsten și uraniu – și metale esențiale – cobalt, cupru și zinc – care au fost asociate anterior cu bolile cardiovasculare pot fi legate de calcificare.

Relația dintre metalele grele și sănătatea inimii

Echipa a analizat date de la 6.418 adulți care aveau vârste cuprinse între 45 și 84 de ani și care participaseră la Studiul Multi-Etnic al Aterosclerozei. Între iulie 2000 și august 2002, participanții au furnizat probe de urină, iar calciul lor arterial a fost măsurat atunci și de încă patru ori pe parcursul unei perioade de 10 ani. Participanții nu aveau deja boli cardiovasculare clinice și au fost recrutați din Baltimore, Chicago, Los Angeles, New York, St. Paul, Minnesota și Winston Salem, Carolina de Nord.

Un scor normal al calciului arterelor coronare este zero, ceea ce înseamnă că nu există calcifiere în artere, în timp ce scorurile de la unu la 99 indică dovezi ușoare de boală coronariană. La începutul studiului, nivelul median al calciului arterelor coronare era de 6,3.

Comparativ cu participanții cu cel mai puțin cadmiu urinar, nivelurile de calcificare ale celor cu cel mai mult cadmiu urinar au fost cu 51% mai mari la începutul studiului și cu 75% mai mari pe parcursul perioadei de 10 ani, au constatat autorii.

Nivelurile ridicate de tungsten, uraniu și cobalt urinar au fost asociate cu niveluri de calcificare coronariană cu 45%, 39% și, respectiv, 47% mai ridicate pe parcursul perioadei de urmărire. Pentru cei cu cele mai mari cantități de cupru și zinc urinar, nivelurile de calcificare au crescut cu 33% și, respectiv, 57% pe parcursul a 10 ani.

Toate aceste constatări au rămas după ce autorii au luat în considerare caracteristicile sociodemografice, aspectele legate de stilul de viață și factorii de risc cardiovascular, cum ar fi diabetul, colesterolul ridicat, tensiunea arterială și medicamentele pentru tensiune arterială.

Studiul poate ajuta cardiologii să continue să abordeze o „nouă frontieră” în evaluarea și tratarea sănătății cardiace a pacienților, a declarat cardiologul Dr. Andrew Freeman, director de prevenire cardiovasculară și wellness la National Jewish Health din Denver, care nu a fost implicat în cercetare.

„Când mergeți la medic, acesta vă va verifica tensiunea arterială, vârsta, greutatea, colesterolul (și) diabetul”, a spus Freeman. „Nu e ca și cum doctorul tău ar spune: ‘Oh, voi măsura nivelul de cupru, mangan sau cadmiu, nu? Deci, asta ar putea fi ceea ce vom face în viitor.”

Cu toate acestea, deși studiul arată asociere, nu stabilește cauzalitatea, au scris Al-Kindi, Nasir și Rajagopalan în comentariul editorial.

„Mecanismele potențiale prin care aceste metale ar putea promova progresia aterosclerozei rămân astfel să fie elucidate”, au adăugat ei. Cu toate acestea, autorii studiului consideră că prezența metalelor grele ar putea conduce la întărirea arterelor parțial prin creșterea inflamației.

Problema cu măsurarea nivelului metalelor în urină

Studiul mai are câteva limitări. Evaluările urinare ale metalelor au fost efectuate în mare parte doar la începutul studiului, ceea ce nu poate surprinde pe deplin modelele de expunere pe termen lung, au scris Al-Kindi, Nasir și Rajagopalan.

Cu toate acestea, cadmiul urinar este, în general, o măsură puternică a expunerii pe termen lung, cu o variabilitate scăzută în timp, au spus autorii.

„Echipa de studiu a primit un grant pentru a măsura metalele urinare în rândul tuturor participanților la momentul inițial și în rândul a 10% dintre participanți la vizita 5 în Studiul multietnic al aterosclerozei”, a declarat McGraw prin e-mail. Principalele constatări se bazează pe urina măsurată doar la început, în timp ce o analiză secundară pe acel mic subset de participanți a relevat constatări consecvente, dar nesemnificative.

„Din păcate, biomonitorizarea expunerii este costisitoare și în prezent nu avem fonduri pentru a măsura biomarkerii de expunere pe parcursul perioadei de 10 ani”, a adăugat McGraw. Testarea probelor de urină a necesitat parțial expedierea acestora congelate pe gheață carbonică atât la o biobancă, cât și apoi la un laborator de la Columbia, precum și tipuri de pregătire și măsurare în zile diferite în scopul preciziei.

„Echipa a solicitat mai multe fonduri de cercetare pentru a putea măsura metalele pe parcursul perioadei de 10 ani”, a adăugat McGraw, ”dar acest lucru va dura câțiva ani, chiar dacă cererea de finanțare va avea succes”.

Limitarea expunerii la metale grele

Al-Kindi, Nasir și Rajagopalan au declarat că studiul susține necesitatea unei acțiuni la scară largă în domeniul sănătății publice.

Aceasta include scăderea „limitelor acceptabile de metale în aer și apă și îmbunătățirea aplicării reducerii poluării cu metale, în special în comunitățile care se confruntă cu expuneri disproporționate”, au adăugat ei. „Măsurile de sănătate publică care au redus expunerea la metale … au fost asociate cu reduceri ale mortalității prin boli cardiovasculare”.

În plus față de expunerea la metale din aer și apă potabilă, poluarea generalizată cu cadmiu, tungsten, uraniu, cobalt, cupru și zinc provine din utilizări agricole și industriale precum îngrășăminte, baterii, producția de petrol, minerit și producția de energie nucleară, potrivit studiului.

Cunoscând aceste surse, dintre care unele sunt determinanți cunoscuți ai bolilor cardiovasculare, „una dintre întrebări este: sunt metalele (care ar putea cauza problema) sau sunt lucrurile în care se găsesc metalele?” a spus Freeman. Ar putea fi o combinație a ambelor, ceea ce va fi greu de stabilit, a adăugat el.

Cele mai importante măsuri pentru reducerea expunerii la metale trebuie să vină din partea factorilor de decizie politică, dar există câteva modalități pe care le puteți încerca, a spus McGraw – inclusiv renunțarea la fumat sau la vaporizare, testarea apei potabile și utilizarea filtrelor de apă, dacă este necesar.

Un stil de viață sănătos cu o dietă nutritivă, echilibrată și exerciții fizice ar putea ajuta la limitarea expunerii sau la atenuarea efectelor potențiale ale metalelor, au spus experții.

Există, de asemenea, cercetări contradictorii cu privire la faptul dacă terapia de chelatare, care elimină unele metale din organism, este benefică pentru bolile de inimă și alte probleme cardiovasculare, au spus Freeman și McGraw.

„În cazul în care munca dumneavoastră vă expune la metale, „echipamentul individual de protecție adecvat este esențial”, a declarat Freeman. Un astfel de echipament poate include măști și articole de îmbrăcăminte și ochelari special concepuți pentru a vă proteja pielea și ochii.