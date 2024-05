Expoziția „Vocile Zidului. Dacii și Zidul lui Hadrian”, organizată de Institutul Cultural Român de la Londra

Institutul Cultural Român de la Londra prezintă expoziția „Voices from the Wall. Dacians and Romanians in Britain” / „Vocile Zidului. Dacii și Zidul lui Hadrian”, care are la bază conceptul istoricului și scriitoarei britanice Bronwen Riley, care este și curator. Expoziția explorează contribuția soldaților auxiliari geto-daci la construcția și apărarea Zidului lui Hadrian, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Prezentată în format 3D, expoziția ilustrează, metaforic, construcția și apărarea Zidului lui Hadrian de către daci în contextul numeroasei comunități de peste un milion de români care locuiesc și lucrează în Regatul Unit.

Expoziția a fost itinerată din nordul în sudul Angliei, fiind prezentată inițial la Carlisle și apoi la Manchester.

La Londra este vernisată în 22 mai la sediul ICR Londra, unde va rămâne deschisă publicului până în 31 mai. Pe lângă expozițiile în format fizic, evenimentul este promovat și online, cu peste 2 milioane de vizualizări până în acest moment.

„Expoziția evocă, într-o modalitate convingătoare, contribuția dacilor la construcția și apărarea Zidului lui Hadrian, emblematic monument britanic. Este o poveste despre simetrie și conexiuni între oameni și țări. Aceste legături milenare în contextul comunității românilor care trăiește acum în Marea Britanie arată o moștenire comună tangibilă și valoroasă”, afirmă Aura Woodward, director al ICR Londra.

Expoziția va ajunge în această vară la Muzeul Național de Istorie din București.

Bronwen Riley este scriitoare și istoric britanic, veche prietenă a României. A locuit o vreme alături de localnicii Apuseni, studiind tradiții şi obiceiuri locale. Este absolventă de studii clasice la Universitatea Oxford şi s-a specializat în arta post-bizantină din România la prestigiosul Institut Courtauld din Londra. A colaborat cu o serie de reviste şi ziare britanice și a fost, pentru mulți ani, editor al ghidurilor publicate de English Heritage. Este autoarea lucrării Journey to Britannia AD 130. From the Heart of Rome to Hadrian’s Wall, unde vorbește pe larg despre contribuția cohortei dacice la construcția Zidului lui Hadrian.