Explozie masivă în apropierea unui oraș rusesc care găzduiește o uzină de producție de rachete

O explozie puternică a luminat cerul nopții pe 7 februarie în apropiere de Votkinsk, un oraș situat la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova, unde se află o unitate de producție militară rusă, transmite Radio Europa Liberă.

Locuitorii din Votkinsk au raportat că o explozie puternică a avut loc în apropierea orașului și au postat pe rețelele de socializare videoclipuri în care se vedeau flăcări înalte și o strălucire galbenă masivă la orizont.

Russian Telegram channels publish a video of a fire in the area of a military training ground in Russian Izhevsk. No official comments from Russian authorities so far. Locals reported hearing explosions prior to the fire.

Upd.: some Russian Telegram channels report that the… pic.twitter.com/mQtDwjbbZ5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 7, 2024