Explozie într-un centru comercial din Taiwan, patru morți

O explozie produsă joi, 13 februarie, într-un centru comercial din Taiwan a provocat moartea a patru persoane, au anunțat autoritățile locale, citate de Le Figaro.

Alte șapte persoane au fost rănite în explozie, care a avut loc în sala de mese de la etajul 12 al centrului comercial Shin Kong Mitsukoshi din orașul central Taichung, a declarat Agenția Națională pentru Pompieri.

Imaginile aeriene arată amploarea exploziei. Resturi masive și bucăți mari de metal au împânzit trotuarul.

Cauza exploziei este necunoscută

56 de mașini de pompieri și 136 de persoane au fost mobilizate pentru operațiunile de căutare și salvare, a precizat agenția. Cauza exploziei nu este încă cunoscută.

Aceasta „face obiectul unor investigații suplimentare și rugăm publicul să evite să se apropie de locul dezastrului”, a declarat Agenția Națională a Pompierilor.

A massive gas explosion occured , blowing 4 people out of the 12th-floor food court. Rescue efforts continue.

🚨🇹🇼Gas Explosion at Taichung Shin Kong Mitsukoshi, Taiwan – 11:33 AM

BREAKING: Rescue operations underway following deadly Taichung mall explosion

A suspected gas explosion has caused significant damage to the Shin Kong Mitsukoshi department store in Taichung’s Xitun district. pic.twitter.com/wNrYOOVyi8

— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) February 13, 2025