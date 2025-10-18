Explozia din Rahova / Primăria Sector 5 anunță că a acordat sprijin cu echipamente, utilaje, alimente şi apă

Primăria Sectorului 5 a acordat sprijin în cazul persoanelor afectate de explozia ce a avut, vineri, la blocul din Rahova, cu echipamente şi utilaje de mare tonaj asigurate de societăţile autorităţii locale pentru a veni în ajutorul ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi cu alimente, apă şi alte lucruri necesare, transmite Agerpres.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 5 au scris sâmbătă, pe Facebook, că alte măsuri luate de Primăria Sectorului 5 în ultimele ore sunt: asigurarea sumei de 6 milioane de lei de la bugetul Primăriei Sectorului 5 şi majorarea acesteia la nevoie, pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de incident, pregătirea de pachete cu alimente de către personalul DGASPC Sector 5, pentru oamenii afectaţi de deflagraţie, alimente, apă şi alte lucruri necesare pentru personalul salvator, voluntari, reprezentanţii instituţiilor, asigurarea de asistenţă medicală şi medicamentaţie pentru persoanele afectate, deschiderea centrelor de donaţii, alături de Crucea Roşie Sector 5, în vederea susţinerii persoanelor afectate, asistenţă 24/24 pentru întocmirea documentelor de identitate şi a documentelor de stare civilă, asigurată de Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 5.

Alte măsuri au constat în: transport 24/24 cu autoutilitare a persoanelor afectate din zona Rahova, la unităţile de cazare asigurat de DGASPC Sector 5, asigurarea de către Direcţia Generală de Evidenţă Persoanelor a numărului de telefon 0721.401.214, la care pot suna persoanele afectate de deflagraţia din zona Rahova, pentru a obţine acte de identitate sau documente de Stare Civilă, relocarea cu platforme speciale a autoturismelor din zona afectată de către Poliţia Locală Sector 5, asigurarea şi supravegherea zonei afectate de incident alături de instituţiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, rechizite şi birotică în vederea desfăşurării activităţii, salubrizarea zonei din proximitatea zonei afectate, punerea la dispoziţie de containere şi recipiente pentru colectarea deşeurilor şi a materialelor perisabile, suport acordat la cerere organelor de cercetare penală, în vederea finalizării anchetei şi tragerii la răspundere a persoanelor vinovate pentru accident.

Primăria Sectorului 5, alături de instituţiile şi societăţile subordonate, asigură suportul financiar şi material, împreună cu toate instituţiile şi ONG-urile implicate.

Alte măsuri au fost reprezentate de asigurarea suportului material, cu personal şi logistică, în Centrul de Comandă aflat în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, asigurarea şi montarea schelelor, la solicitarea ISU Bucureşti-Ilfov, pentru imobilele afectate de incident, care ajută la desfăşurarea anchetei, asigurarea de WC-uri ecologice în zonă, degajarea şi eliminarea pericolelor din zona de proximitate aferentă incidentului de către societăţile Sectorului 5.

Primăria Sectorului 5 nu a deschis conturi bancare pentru donaţii şi nu solicită bani de la persoane prin SMS, e-mail sau alte mijloace şi îi îndeamnă pe oameni să fie vigilenţi pentru a nu fi victime ale infractorilor care doresc să profite de pe urma incidentului din zona Rahova.

Autoritatea locală continuă să facă demersurile legale, în limita atribuţiilor şi competenţelor, alături de instituţiile cu atribuţii în domeniu, pentru a oferi suport persoanelor afectate de deflagraţia din strada Vicina nr. 1.