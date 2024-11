Exit-poll la prezidențiale: Patru institute de sondare au fost acreditate la alegeri

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru institute de sondare care fac exit-poll-uri astăzi la nivel naţional la primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit deciziilor BEC publicate pe site-ul instituțiilor.

Cele patru institute acreditate sunt:

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

The Center for International Reserch and Analyses

ARA Public Opinion SRL

G4Media va publica rezultatele exit-poll-urilor imediat după ora 21.00, când se încheie votarea.