EXCLUSIV Scenariu de coșmar pentru guvernul Ciolacu: Administrația Trump nu va recunoaște rezultatul alegerilor din România / ”A existat acest risc. România a primit însă garanții că acest lucru nu se va întâmpla” – oficial român – SURSE

A existat riscul ca Statele Unite să nu recunoască rezultatul alegerilor prezidențiale din Mai, însă România a primit între timp garanții că acest lucru nu se va întâmpla, a declarat un înalt oficial român pentru G4Media.ro. El a confirmat astfel multiple surse diplomatice care au declarat pentru G4Media.ro că administrația Trump ar lua în calcul să nu recunoască rezultatul alegerilor prezidențiale din Mai. Amintim că vicepreședintele Statele Unite, JD Vance, și Elon Musk, care face parte din administrația Trump, au criticat dur decizia de anulare a primului tur.

Guvernul Ciolacu se află în aceste zile sub presiunea mai multor potențiale crize generate de adminstrația Trump – suspendarea programului Visa Vaiwer, potențiala retragere a trupelor americane din Europa de Est, inclusiv România și impactul tarifelor vamale asupra economiei românești – la care se adaugă incertitudinea privind poziția politică a Washingtonului față de rezultatul alegerilor prezidențiale din România.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat în repetate rânduri că administrația Trump ar urma să aplice sancțiuni României.

Premierul Ciolacu a anunțat după ședința de guvern de joia trecută că a apelat la doi emisari pentru a-l ajuta să intre în discuții cu înalții oficiali americani, după trei luni în care nu au existat contacte bilaterale cu administrația Trump. După o declarațiile controversate făcute de Dragoș Sprânceană, unul dintre cei doi emisari, premierul Ciolacu s-a delimitat de acesta.

Vicepreședintele american JD Vance a afirmat, pe data de 14 Februarie, la Conferinta de Securitate de la Munchen, că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România a fost luată „pe baza suspiciunilor șubrede (flimsy, în engleză n.r.) ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor continentali”.

Acesta a contestat ideea că o democrație poate fi distrusă cu ajutorul publicității digitale dintr-o țară străină spunând că, dacă acest lucru este real, atunci democrația dumneavoastră „nu a fost foarte puternică de la început”.

Miliardarul american Elon Musk a postat un val de critici la adresa României după anularea alegerilor. ”Cum poate un judecător să termine democrația din România? (How can a judge end democracy in Romania?)”, a scris el pe platforma X, pe data de 10 martie, după ce Biroul Electoral Central (BEC), care a admis o contestație împotriva candidaturii lui Călin Georgescu.

Musk conduce Departamentul pentru Eficiență Guveramentală (The Department of Government Efficiency (DOGE) și face parte din cercul miliardarilor din Silicon Valley cu o influență majoră asupra lui Donald Trump, alături de Peter Thiel, Mark Zuckerberg și Marc Andreessen.

Primul care a criticat anularea primului tur din noiembrie a fost Donald Trump.jr fiul cel mare al președintelui SUA.

Pe data de 7 decembrie 2024, Donald Trump jr. a scris, într-o postare pe rețeaua X: „Wow, uite ce se întâmplă în România! Curtea Constituțională tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. O altă încercare Soroș-Marxistă de a falsifica rezultatul și de a nega voința poporului. Ea va pierde, iar ei știu asta”.

Guvernul american a anunțat, pe data de 25 martie, revizuirea desemnării României în programul Visa Waiver pentru a asigura „respectarea cerințelor stricte de securitate” impuse de program. În timpul acestei revizuiri, SUA suspendă punerea în aplicare a Sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA) pentru cetățenii români, a anunțat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

Presa americană a scris zilele trecute că oficiali de rang înalt din Departamentul de Apărare al SUA analizează o propunere de retragere a aproximativ 10.000 de militari din Europa de Est, inclusiv România și Polonia. Președintele interimar Ilie Bolojan a spus că nu există nici o discuție în acest sens.

