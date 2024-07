EXCLUSIV Lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai din București au fost sistate. Constructorul Mari-Vila dă termen de 2 săptămâni Primăriei Generale să-și plătească facturile. Primăria: Avem bugetul necesar, e nevoie de rectificare bugetară

Prima mare lucrare de infrastructură rutieră pornită de administrația Bucureștiului în 2024, respectiv reabilitarea liniei 5 de tramvai – ce leagă zona de Nord de centrul Capitalei – a fost sistată începând de luni 8 iulie, pentru o perioadă de 2 săptămâni, a declarat pentru G4Media patronul firmei Mari-Vila. Constructorul care execută lucrările i-a anunțat pe bucureșteni prin intermediul afișelor puse de-a lungul șantierului la linia de tramvai și a notificat înainte de sistare, cu 2-3 zile, Primăria Municipiului București.

UPDATE: Primăria București a transmis G4Media că are bugetul necesar pentru terminarea lucrărilor, iar primarul general Nicușor Dan ”discută zilele acestea cu consilierii generali despre proiectul de rectificare bugetară care va fi pus pe ordinea de zi în următoarea ședință de Consiliu. Ulterior aprobării, facturile restante vor fi achitate antreprenorului”.

În prezent, lucrările la reabilitarea liniei 5, ce presupun înlocuirea șinelor și modernizarea căii de rulare, sunt la jumătate din execuție. „Lucrarea este făcută cam 50%, pentru că greul au fost demontarea, săpătura, cilindrarea, acum venim cu traverse, șină și turnăm beton și asfalt și am terminat. Stâlpii sunt puși toți, deci stăm foarte bine, cam 50%, și primăria ne-a plătit din 160 mil de lei, doar puțin peste 6 mil de lei. Am putut să ducem atât cât am putut, dar nu mai putem.”, a afirmat Marin Mandrila, proprietarul firmei de construcții Mari-Vila.

Informația că au fost executate jumătate din lucrările de modernizare a liniei 5 este susținută și de primarul general Nicușor Dan care spunea, în ultima postare pe acest subiect, în 20 iunie, că „a fost montată calea de rulare pe o lungime de 2,4 km și am început montarea noile șine de tramvai”. Tot atunci, Nicușor Dan sugera că lucrările se vor încheia mai repede. „Lucrările au început în februarie, termenul de execuție este de un an, dar suntem optimiști că vor fi finalizate mai repede. ”, afirma el.

Întrebat dacă sistarea nu-i afectează pe bucureșteni și nu va întârzia execuția, Marin Mandrila, a afirmat că nu are niciun interes să țină șantierul blocat. „Mari-Vila, în toată țara pe unde a lucrat, niciodată nu a depășit timpul de execuție și nici termenele din licitație”, a mai spus el, adăugând că acum are de plătit furnizorii de echipamente. „Efectiv acum am de plătit la austrieci, la polonezi șina, am de plătit la furnizorii din România amortizoarele. Eu am plătit cât am avut bani, dar nu pot să susțin atât de mult”, a mai afirmat reprezentantul firmei care execută lucrările de reabilitare.

Potrivit lui Marin Mandrilă, lucrarea se face cu o economie mare de bani pentru că pe traseu nu au fost descoperite utilități îngropate greșit, o problemă recurentă a Bucureștiului, și nu s-a mai investit în mutarea lor. „Am prevăzut și bani pentru utilități, dar nu a fost cazul de mutat sau înlocuit și atunci o să fie o economie substanțială de bani. Când am început lucrările în februarie, au zis că nu sunt probleme cu banii. Dumneavoastră să aveți forță de muncă, mi-au spus de la primărie. Noi am avut forță de muncă dar ei nu au bani”, a mai spus el.

„Cu primarul general nu am stat niciodată de vorbă. Am mai lucrat și eu în București, linii de tramvai sunt făcute de mine, dar ne chema Băsescu, ne chema Videanu (ex-primari ai Bucureștiului) ca să vedem cum facem, de unde pot fi luați banii pentru a acoperi cheltuielile, până la rezolvarea unei rectificări bugetare sau împrumut la bancă” – Marin Mandrilă, patronul Mari-Vila.

În notificarea trimisă Primăriei Municipiului București, Mari-Vila menționează că are datorii către furnizori și că îi este imposibil să mai continue lucrările contractate. „Prin prezenta Notificare vă aducem la cunoștință că (…) nu ați respectat termenele de plată prevăzute pentru situațiile detaliate de mai jos, fapt ce provoacă imposibilitatea continuării lucrărilor contractate (…)

Valoarea lucrărilor executate de către asocierea noastră este de 41.313.406,62 lei (ceea ce reprezintă financiar 25,8% din valoarea contractului și 40% stadiu fizic executat) iar valoarea lucrărilor plătite până acum de către Primăria Municipiului București este de doar 6.571.497,7 lei. Menționăm că la această dată asocierea noastră are datorii considerabile către furnizori”, a comunicat administratorul Mari Vila-Com SRL către Primăria Municipiului București.

Am solicitat un punct de vedere de la Primăria Municipiului București, de ce nu a răspuns notificării trimise de constructor, de ce nu au fost discuții și cum se va debloca situația. Până la publicarea informației nu am primit un răspuns.

Context

Lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai au început în februarie 2024, iar termenul de execuție este de un an, până în martie 2025. Se vor înlocui șinele vechi cu unele noi pe o lungime de 4,25 kilometri pe tronsonul cuprins între Podul Băneasa și Bd. Ștefan cel Mare. De asemenea, se vor moderniza 17 peroane, ce vor fi adaptate la tramvaiele Imperio, și se va construi încă un peron. Se lucrează concomitent din ambele capete, dinspre Șoseaua Ștefan cel Mare spre str. Barbu Văcărescu și dinspre Podul Băneasa spre str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu.

Acesta este primul șantier deschis din proiectul amplu de reabilitare a aproximativ 50 de km de infrastructură de tramvai din Capitală.