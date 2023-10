EXCLUSIV Fiica lui Carmen Orban, actualul consilier pe probleme de sănătate al premierului Ciolacu, s-a angajat acum doi ani în secția ATI de la Spitalul Universitar unde este medic mama ei. Orban: ”Nu am avut și nici nu este normal să am vreo implicare”

În anul 2021, actualul consilier de stat pe probleme de sănătate al premierului Marcel Ciolacu, Carmen Orban, și fiica ei, Andrada Popescu, au devenit colege în secția ATI 1 a Spitalului Universitar de Urgență București. Orban lucra deja în această secție de mai mulți ani, în timp ce fiica ei a câștigat un concurs pentru un post de medic rezident în ultimul an. În 2022, Andrada Popescu a promovat un alt concurs și a ajuns medic specialist în aceeași secție. Contactată de G4Media.ro, Carmen Orban a declarat că nu a avut nici o implicare în angajarea fiicei sale în spitalul bucureștean și nici în avansarea ei.

Conform datelor furnizate de Biroul de Presă al Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB), pe data de 14 mai 2021, în Revista Viața Medicală a fost anunțat un concurs pentru trei posturi de medic rezident în ultimul an în cadrul Secției ATI 1. Scoaterea la concurs a posturilor a avut loc la propunerea șefului de secție, Oana Dumitrașcu. Conform procedurilor, este nevoie și de aprobarea conducerii spitalului. Manager al SUUB este medicul Cătălin Cîrstoiu, semnatar al unor articole științifice alături de Carmen Orban. În vara acestuia an, Cîrstoiu a făcut parte din comisia care i-a acordat lui Carmen Orban abilitarea de a fi îndrumător de doctorate.

„Eu am aprobat referatul sectiei Ati condusa de dna dr Oana Dumitrascu pentru scoaterea mai multor posturi la concurs. Nu aveam idee cine vor fi candidatii. Nu pot nega relatia profesionala cu dna dr Orban, dar abordarea dvs imi arata ca nu ma cunoasteti suficient. Nu are cum sa imi influenteze deciziile nimeni, cu atat mai mult dna dr in cauza si nici nimeni altcineva. Pe de alta parte eu doar am validat rezultatul unui concurs, adica procesul verbal intocmit de comisia concursului. Sper ca e suficient raspunsul, as vrea sa lamurim orice alta problema”, a fost reacția managerului Cîrstoiu într-un mesaj pe Whatsapp.

Biroul de Presă a mai transmis că precedentul concurs de acest gen, organizat de această unitate medicală, avusese loc în octombrie 2019.

La concurs s-au înscris cinci candidați, printre care Andrada Popescu, fiica lui Carmen Orban. Unul dintre candidați, care era rezident chiar la SUUB, și-a retras dosarul înainte de susținerea probelor – ”Mi-am dat seama că am o oportunitate mai bună în altă parte”, a declarat pentru G4Media.ro. Al doilea candidat care nu a luat examenul nu a dorit să comenteze modul de derulare al concursului. Biroul de Presă al SUUB a precizat că medicul Orban nu a făcut parte din comisia de concurs și nu a semnat vreun act legat de această procedură.

”Fiica mea a fost angajată în baza promovarii unui concurs pentru medici rezidenți conform legislației în vigoare. Nu am avut și nici nu este normal să am vreo implicare”, a declarat Carmen Orban pentru G4Media.ro.

Ea a explicat prezența fiicei în aceeași secție, lucru care ar putea fi interpretat drept nepotism, prin faptul că ”Majoritatea copiilor de medici își doresc să urmeze cariera părinților lor și să devină medici cum de altfel este și normal și cum există foarte multe exemple. În familia mea sunt foarte mulți medici. Cred că și copiii medicilor trebuie să aibă șanse egale cu orice alt copil.”

După aproape un an, în iunie 2022, Andrada Popescu a promovat un alt concurs, devenind medic specialist în cadrul aceleiași secții. Și de această dată, Orban afirmă: ”Categoric nu am avut nici un rol și nici o implicare. Promovarea oricărui medic specialist se realizează în baza unui examen, cu respectarea tuturor prevederilor legale.”

Biroul de Presă al SUUB a mai transmis G4Media.ro că, pe 16 mai 2021, la două zile după anunțarea concursului pentru posturile de rezidenți, Carmen Orban și-a lua concediu fără plată până în septembrie același an. ”Concediu fără plată nu are nicio legătură cu organizarea concursului pe care l-a promovat fiica mea. Eu mi-am luat concediu fără plată o perioadă îndelungată de timp, lucru în strânsă legătură cu cariera mea medicală și cu formarea mea profesională, cu respectarea tuturor prevederilor legale”, a afirmat Orban.

Andrada Popescu nu a putut fi contactată. Pe contul de Facebook, ea a scris la capitolul Studii că, până în 2022, a fost rezident la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu. În timpul documentării acestui articol, ea a șters toate informațiile de la acest capitol.

Carmen Orban (55 de ani) este o personalitate a lumii medicale – conferențiar universitar specialitatea ATI, Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, fost director general al Grupului Monza România, fost manager al Institutului Fundeni și al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, iar, din vara acestui an, consilier de stat al premierului Marcel Ciolacu pe probleme de sănătate. La momentul concursului, în cadrul Secției ATI 1 a SUUB, ea era medic primar, specialitatea ATI, cu integrare clinică 3,5 ore pe zi.

Recent, presa a dezvăluit faptul că este în cărți pentru a deveni europarlamentar PSD, fiind pe locul 2 pe lista provizorie a candidaților acestui partid pentru alegerile de anul viitor.