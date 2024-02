EXCLUSIV Dumitru Prunariu, sancționat pentru conflict de interese / Nu mai are acces la fonduri publice pentru cercetări și nu mai poate ocupa posturi de conducere timp de 3 ani / Reacția singurului cosmonaut român: O situație abuzivă

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării l-a sancționat, în august 2023, pentru conflict de interese, pe Dumitru Dorin Prunariu (71 de ani).

Decizia a venit în urma unei sesizări pe care Consiliul a primit-o din partea Serviciului Corp Control și Strategie Anticorupție din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării care a descoperit că Prunariu fusese atât director al unei agenții care finanța proiecte de cercetare din fonduri publice, cât și cea de președinte al unei asociații care ar fi beneficiat de astfel de fonduri. Prunariu este singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic.

Contactat de G4Media.ro, el a declarat că este vorba de ”o situație abuzivă și neconformă cu realitatea” și că a depus contestație împotriva deciziei prin intermediul unei case de avocatură.

Pe 31 august 2023, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) a decis că, în 2013 și 2016, Dumitru Prunariu s-a aflat în conflict de interese în calitatea sa de director al unui program de finanțare proiecte din cadrul Agenției Spațiale Române (ROSA), instituție subordonată Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID).

”(…) a ocupat în același timp funcția de Director SP2 Infrastructura al Agenției Spațiale Române (ROSA) (…) și funcția de președinte al ROMSPACE – Asociația Română pentru Tehnologie și Industrie Spațială (…), persoană juridică care a beneficiat de fonduri de finanțare a cercetării din partea ROSA. Chiar dacă domnul Prunariu a ocupat funcția de director SP2 Infrastructura doar în perioada mai 2012-noiembrie 2013, având această poziție a beneficiat de informații importante cum ar fi, de exemplu, organizarea și evaluarea proiectelor-ofertă. Până la data de 27.11.2013, domnul Prunariu era în componența echipei de conducere a Programului STAR al ROSA, iar Asociația Română pentru Tehnologie și Industrie Spațială ROMSPACE a participat la Programul STAR al ROSA la C2-2013 și C3-2016”, se arată în concluziile deciziei CNECSDTI din august 2023, adoptată cu 15 voturi ”pentru”.

Drept urmare, lui Prunariu i s-a interzis, pentru o perioadă de trei ani, accesul la finanțare din fonduri publice destinate cercetării-dezvoltării și i s-a suspendat, pentru aceeași perioadă, dreptul de a se înscrie la un concurs de ocupare a unei funcții superioare ori a uneia de conducere, îndrumare, control sau ca membru în comisii de concurs.

Alături de Dumitru Prunariu, prin aceeași decizie a CNECSDTI a fost sancționat și un fost coleg al său din conducerea ROSA, Marius Ioan Piso. Pe lângă conflict de interese, acesta a mai fost acuzat că a încălcat obligația legală de a desemna o Comisie de Etică la nivelul instituției. Piso are interdicție timp de cinci ani de a accesa fonduri publice pentru cercetare și de a participa la concursuri.

Într-o reacție pentru G4Media.ro trimisă pe e-mail și însoțită de documente doveditoare, Dumitru Prunariu a afirmat că este ”o situație abuzivă și neconformă cu realitatea datorată concluziilor tendențioase ale unui corp de control al MCID și al Consiliului de Etică din august 2023” adăugând că ”nu am fost contactat și consultat niciodată de reprezentanții Corpului de Control cu privire la „constatările” acestuia referitoare la mine. Nici decizia nu mi-a fost comunicată, așa cum prevăd reglementările legale.”

Referitor la acuzația de conflict de interese, Prunariu a declarat: ”Se afirmă că sunt asociat în asociatia ROMSPACE, nefiind în fapt niciodată asociat (vezi extrasul atasat din Registrul asociațiilor). Se afirmă chiar că am fondat ROMSPACE (pag. 9 din decizie). În ROMSPACE am devenit doar angajat din 2013, conform CIM atasat, an în care am și ieșit din orice poziție în programul STAR, desfășurat în perioada 2012-2019, iar înainte de a avea vreun raport de muncă cu ROMSPACE am ieșit și din Consiliul Științific al ROSA (totul poate fi documentat). Numai din aceste prime neadevăruri dovedite simplu, prin documente accesibile public, se constată caracterul tendențios al acțiunilor corpului de control al MCID, trimis la ROSA cu dedicație, și al consiliului de etică.”

În plus, Prunariu afirmă că ”Pentru a exista un conflict de interese, obligatoriu trebuie să existe o decizie luată de favorizare a unui proiect. În programul STAR, ca director al subprogramului infrastructură pentru perioada 2012-nov. 2013, nu am fost în situația de a lua vreo decizie! Evaluarea a fost făcută de experți evaluatori români și străini care și-au declarat imparțialitatea iar lista finală de punctaje a mers la ministrul cercetării pentru aprobare. Ulterior s-au încheiat contractele în ordinea punctajelor până s-a ajuns la limita bugetului aprobat pentru competiție.”

Recunoscând că decizia Consiliului conține ”sancțiuni serioase, cu consecințe, care ne afectează și profesional și ca imagine publică (și pe Marius Piso n.r.), Dumitru Prunariu a mai transmis că ”s-a urmărit înlăturarea celor mai competente persoane din domeniul spațial și preluarea acestei activități de un grup care are doar interese particulare. Interesul României și relațiile ei internaționale și interne sunt puternic afectate.” El a anunțat că a depus, printr-o casă de avocatură, ”o contestație bine argumentată către acest Consiliu de etică, în care combat cu argumente și documente afirmațiile și concluziile lor, care au un caracter eronat, prejudiciator, tendențios, cu gravă confuzie generată de neștiință, neglijență sau rea-credință, contrar realității și probelor/documentelor la care au avut acces.”

Decizia CNECSDTI de sancționare a lui Prunariu și Piso a fost luată în urma unei sesizări primite, în iunie același an, din partea Serviciului Corp Control și Strategie Anticorupție al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării care a făcut verificări la ROSA legat de modul de implementare al unui program numit STAR prin care, între 2012 și 2019, au fost finanțate proiecte de cercetare în domeniul tehnologiei spațiale. Bugetul alocat a fost de peste 400 de milioane de lei, scopul fiind construirea unor sateliți de mici dimensiuni, a unor centre spațiale de cercetare, achiziția de echipamente și formarea de specialiști pentru institute și universități.

În paralel cu verificările Ministerului, la ROSA a venit și Corpul de Control al Prim-Ministrului, care, la rândul său, a descoperit mai multe nereguli în activitatea din trecut a instituției, rezultatele fiind anunțate public în iunie 2023.

Anterior, la ROSA au fost și inspectorii Curții de Conturi, în final aceștia descoperind cheltuieli nejustificate în mai multe proiecte atribuite unor institute și organizații, lucru care a dus, în 2022, la demiterea lui Piso de la conducerea Agenției. Piso a contestat legalitatea demiterii la instanță, procesul fiind pe rol.

La începutul anului trecut, postul de televiziune ProTV dezvăluia faptul că, în raportul Curții de Conturi, era incrimnat și unul dintre proiectele Asociației Române pentru Tehnologie și Industrie Spațială ROMSPACE finanțat de ROSA. Asociația primise 3 milioane de lei pentru amenajarea unui Centrul Național pentru Strategii Spațiale care, însă, nu era de găsit.

Conform Academiei Române, al cărui membru de onoare este din 2011, Dumitru Prunariu ”este primul cosmonaut român care a realizat, în luna mai a anului 1981, un zbor spațial de 8 zile la bordul navei spațiale Soyuz-40 și al stației spațiale Saliut-6, devenind al 103-lea om în spațiul cosmic. În cadrul misiunii cosmice a efectuat numeroase experimente științifice.” General-locotenent în retragere al Forțelor Aeriene Române, el a ocupat sau ocupă mai multe funcții în asociații sau organizații destinate cercetării spațiale. În 2017, un asteroid a primit numele său – „10707 Prunariu“.