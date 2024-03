EXCLUSIV Contractul de 9 milioane de euro pentru renovarea vilei care ar fi pentru Klaus Iohannis este secretizat de ORNISS / Guvernul Ciucă a emis acum doi ani o Hotărâre referitoare la acest imobil, trecută și ea la secret

G4media.ro a intrat în posesia unui document care arată că lucrările de 9 milioane de euro pentru renovarea unei clădiri de pe Bd. Aviatorilor nr. 86 din București au fost secretizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS). Cu circa un an mai devreme, același imobil a apărut într-o Hotărâre de Guvern semnată de premierul Nicolae Ciucă, document care, însă, nu a fost făcut niciodată public, fiind, de asemenea, secretizat.

Surse din mediul politic au declarat pentru G4Media.ro că lucrările de transformare a acestei clădiri din sediu de partid în locuință individuală au drept scop repartizarea acesteia, drept reședință oficială, pentru președintele Klaus Iohannis după terminarea celui de-al doilea mandat de la Cotroceni. Într-un comunicat de presă transmis după dezvăluirea acestui subiect, Președinția a susținut că nu există nici o solicitare din partea lui Iohannis sau a Administrației Prezidențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru.

Într-un document din 22 noiembrie 2023 al ORNISS, înregistrat la RAAPPS pe 7 decembrie 2023 și aflat în posesia G4Media.ro, Oficiul a informat Regia că ”a eliberat SC Bog’Art SRL cu sediul social în București, str. Ion Brezoianu nr. 23, Sector 1, certificatul de securitate industrială nr. 1946 din 22.11.2023, pentru derularea contractului clasificat nr. 16313 din 26.10.2023, în care sunt gestionate informații secrete de stat de nivel SECRET al cărui beneficiar este Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

La sediul social al Bog’Art SRL pot fi gestionate informații clasificate de nivel maxim SECRET DE SERVICIU. Accesul la informații secrete de stat de nivel SECRET este permis doar în locațiile și în condițiile prevăzute de Anexa de securitate la contract.”

Potrivit Hotărârii de Guvern (HG) nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, certificatul de securitate industrială se eliberează la cererea firmelor care semnează contracte ce, anterior, au fost clasificate drept secrete de stat. În același HG este definit și contractul clasificat – ”orice contract încheiat între părți, în condițiile legii, în cadrul căruia se cuprind și se vehiculează informații clasificate”.

RAAPPS nu a răspuns unor întrebări G4Media.ro legate de motivația clasificării contractului cu Bog’Art SRL și dacă, în trecut, au fost secretizate alte contracte derulate de aceasta instituție, inclusiv cel prin care a fost renovat un imobil de pe strada Gogol repartizat fostului președinte Traian Băsescu.

După primirea certificatului ORNISS, Bog’Art SRL a gajat veniturile pe care urmează să le încaseze din derularea contractului către Raiffeissen, instituție bancară la care are, din 2011, un credit. Pe 11 ianuarie 2024, banca a informat RAAPPS despre acest lucru, indicând și numărul unui cont în care Regia să facă plățile.

Prin semnătura directorului RAAPPS, instituția a informat Raiffeissen că va plăti sumele datorate Bog’Art în contul indicat. ”(…) Bog’Art a cesionat catre Raiffeisen Bank creantele in legatura cu drepturile de incasare din Contract, aceasta fiind o practica uzuala, si pentru care am avut aprobarea Beneficiarului”, a transmis Departamentul de Marketing al firmei către G4Media.ro. Ulterior, întrebarea dacă Bog’Art a transmis băncii o copie după contractul clasificat, ceea ce ar putea constitui un incident de securitate, a rămas fără răspuns.

Tot fără răspuns din partea Bog’Art a rămas și întrebarea dacă firma a început lucrările înainte de semnarea contractului, pe 26 octombrie 2023. O sursă G4Media.ro a susținut că așa au stat lucrurile, o dovadă în acest sens fiind și faptul că, pe platforma Google Maps, al cărui autovehicul a trecut prin fața imobilului în august 2023, se văd întinse plase de protecție contra prafului.

Articolul 213 din HG privind informațiile clasificate prevede, însă: ”Contractul clasificat va putea fi pus in executare numai in conditiile in care:

a) ORNISS a emis certificatul de securitate industriala;

b) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizatii de acces pentru persoanele care, in indeplinirea sarcinilor ce le revin, necesita acces la informatii secrete de stat;

c) personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementarilor de securitate industriala de catre structura/functionarul de securitate si a semnat fisa individuala de pregatire.”

Ori certificatul de securitate industrială a fost eliberat de-abia în noiembrie 2023.

Corespondența RAAPPS- Bog’Art-Raiffeissen a mai scos la iveală încă un secret. Într-unul dintre documentele pe tema gajului se scrie: ”Contract de Achiziție Publică de Lucrări nr. 16313/26.10.2023 Execuție Lucrări Reabilitare, modernizare și refuncționalizare, imobil nominalizat în HG 0999/10.08.2022”. Verificările G4Media.ro în Monitorul Oficial arată că Hotărârea de Guvern numărul 999 din 10 august 2022 nu a fost publicată, ceea ce înseamnă că a fost clasificată.

Premier al Guvernului la acel moment era președintele PNL, Nicolae Ciucă, unul dintre apropiații președintelui Klaus Iohannis. După dezvăluirea de săptămâna trecută în care se relata faptul că pentru imobilul de pe Bd. Aviatorilor este pregătită o sumă uriașă destinată lucrărilor, Ciucă a afirmat că ”Nu am niciun fel de date şi de aceea nu aş vrea să speculez. Ceea ce vă pot spune cu adevărat este faptul că, într-adevăr, nu există niciun fel de solicitare şi cred că, într-un final, preşedintele poate să facă o solicitare sau poate să nu facă o solicitare pentru o casă. Depinde de fiecare. (…) Nu cred că trebuie să anticipăm acum şi să speculăm că domnul preşedinte se va muta de la Sibiu la Bucureşti doar pentru că are dreptul la o casă.”

Context

La începutul săptămânii trecute, G4Media.ro și Recorder au dezvăluit faptul că RAAPPS investește o sumă foarte mare în transformarea fostului sediu al PNL de pe Bd. Aviatorilor nr. 86 în locuință individuală. G4Media.ro a indicat cifra de 9 milioane de euro, Recorder – 7 milioane de euro. Ambele canale media au prezentat informații/indicii conform cărora imobilul urmează să fie atribuit drept reședință oficială pentru președintele Klaus Iohannis după terminarea actualului mandat.

În acest sens, există o lege care prevede mai multe drepturi pentru foștii președinți. Unele dintre cele mai importante indicii că reședința este destinată lui Iohannis se referă la faptul că, în autorizația de construire, se menționează transformarea clădirii din sediu de partid în locuință individuală și că proiectul de renovare conține amenajarea separată a unui birou, Legea 406/2001 care se aplică exclusiv persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, având o prevedere care spune că aceștita au dreptul, pe durata vieții, la ”folosința gratuită a unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru.” (sublinierea G4Media.ro).

Ulterior, instituția condusă de Iohannis a transmis că ”Nu există nicio solicitare din partea Președintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administrației Prezidențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinația de reședință după încetarea mandatului de Președinte al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare.”

Fără reacție înainte de aceste dezvăluiri, RAAPPS a comunicat apoi, pe fondul unor proteste organizate de partide la locul șantierului și a viralizării subiectului, faptul că „sumele plătite pentru lucrările executate, până la data prezentei, sunt în cuantum de 2.100.000 lei” și că ”Raportat la suma inclusă în contractul de execuţie lucrări, precizăm că aceasta reprezintă valoarea maximală a lucrărilor, plăţile aferente urmând a fi efectuate pentru lucrările real executate.

Estimarea lucrărilor, înainte de semnarea contractului, a fost efectuată după trecerea în revistă a degradărilor vizibile, şi în baza costurilor lucrărilor de consolidare şi amenajări la construcţii de acelaşi tip şi realizate în aceeaşi perioadă”.

Despre destinaia finală a imobilului, Regia a afirmat că ”nu a fost înregistrată nicio solicitare privind atribuirea/închirierea acestuia, stabilirea destinaţiei acestui imobil nefiind în competenţa R.A-A.P.P.S”.

În cursul zilei de astăzi, Regia nu a răspuns unei întrebări G4Media.ro legate de decidentul care a hotărât ca imobilul de pe Aviatorilor să fie transformat în locuință individuală.