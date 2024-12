BREAKING Cine e Eugen Sechila, aghiotantul lui Călin Georgescu care a strâns semnături pentru el: fost membru al Legiunii Străine, organizator de tabere paramilitare, membru într-o asociație acuzată de neo-legionarism / Copiii lui Georgescu au fost într-o tabără de pregătire premilitară

Grupul neo-legionar, așa cum a fost numit de publicația germană TAZ „Asociația Gogu Puiu / Heiducken din Dobrogea”, este una din organizațiile care s-au implicat activ în campania de susținere a candidatului pro-rus și anti-occidental Călin Georgescu.

Eugen Sechila activează în Asociația Gogu Puiu, iar soția sa Elena Sechila este președinta organizației, după cum arată site-ul organizației. Eugen Sechila s-a implicat activ în campania lui Georgescu și a strâns semnături pentru candidatura acestuia, după cum arată postările pe rețelele sociale ale susținătorilor candidatului.

El organizează tabere de ”revirilizare” pentru bărbați și propune pregătirea tinerilor pentru ”formarea caracterului”. Mai mult, Eugen Sechila a fost alături de Călin Georgescu în platoul emisiunii Marius Tucă Show de marți seară de la publicația Gândul, după cum arată chiar înregistrarea de pe youtube a interviului (vezi la minutul 12).

Eugen Sechila, fost membru al Legiunii Străine, propune introducerea unei forme de pregătire militară, oficială, încă din liceu. El apare în fotografii lângă Călin Georgescu cu o insignă care reprezintă simbolul Gărzii de Fier, după cum a scris Libertatea.

Sechila a refuzat să răspundă la întrebările puse de reporterul G4Media.

Un raport al Institutului Elie Wiesel din acest an vorbește despre legături Asociației „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei” cu mișcarea neolegionară: ”Asociația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei” a continuat organizarea de tabere de haiducie, realizate de foști militari în Legiunea Străină precum Eugen Sechila, tabere despre care presa de investigație a arătat în mai multe rânduri că acestea combină pregătirea fizică și cea ideologică, reabilitând idei și personaje din trecutul legionar. O astfel de tabără a avut loc în perioada 16-19 noiembrie 2023, purtând numele legionarului Constantin Oprișan, conducător al Frățiilor de Cruce”.

„Liceenii, în special în ultimii 2 ani, ar avea nevoie de un program de pregătire premilitară, care să-i revirilizeze. În perioada „Săptămânii Altfel” ar trebui să fie în contact cu instructori militari care să-i ajute să se disciplineze. De nevoie trebuie să te disciplinezi, altfel vei plăti un preț scump. Cultura noastră actuală e moale. Neoliberalismul ne-a adus aici. Nimic din cultura de astăzi nu-i face pe tineri să adere la lucruri superioare”, a declarat Eugen Sechila într-un interviu.

Sechila se pronunță pentru înarmarea românilor, pentru că astfel, ”guvernanții nu și-ar mai permite să-și bată joc de noi”.

”Un popor neînarmat nu își poate apăra libertatea. Dacă ar fi mai mulți oameni care să aibă arme și muniții acasă, în mod legal, guvernanții nu și-ar mai permite să-și bată joc de noi, în acest hal”, spunea fostul legionar într-un interviu.

Sechila a apărut și la un miting organizat de AUR, în București, în 2 octombrie 2021, acolo unde a participat și a vorbit mulțumii și Călin Georgescu.

Sechila a fost intervievat în urmă cu 2 ani, într-un podcast, chiar de către soția lui Georgescu, Cristela.

Cristela Georgescu a relatat aici cum cei doi băieți ai lor, Petru și Pavel, au participat într-o astfel de tabără de supraviețuire, organizată de către fostul legionar. Ea a relatat că băieții s-au întors schimbați din tabăra de supraviețuire: nu le mai era frică, mâncau mai puțin și au devenit mult mai disciplinați.

Cristela Georgescu și-a arătat nemulțumirea în acest interviu că tinerii își petrec prea mult timp pe rețelele de socializare și că au nevoie de astfel de inițieri.

”Capacitatea aceasta de concentrare a copilului modern a scăzut foarte mult din cauza acestei intoxicații digitale și a a inputului masiv pe care îl primește din toate părțile”, povestea soția lui Georgescu.

„Mi-au povestit că făceau de gardă la foc. Am făcut și eu un an de armată, la fete, și ziceam planton la asta. Făceau de gardă la foc, iar ora lor era între 2 și 3, erau amândoi. Mi-au povestit: ”mama a fost prima noapte în care am simțit cu adevărat frica. Se auzeau lupii. Petru a zis – eu țin bățul în foc și uite așa le fac. Au avut curaj. În acel moment mi-am dat seama că s-a schimbat ceva în relația dintre ei doi”, relatează Cristela Georgescu.

Cei doi au evocat apoi faptul că ”eroii neamului” nu mai sunt onorați de actuala generație. Unul dintre ei: Mircea Vulcănescu, un filolog, filosof, publicist, sociolog și politician român de extremă dreaptă, xenofob și antisemit, condamnat în 1946 de un tribunal din România pentru crime de război.

”A fost mazilit de comisarii comuniști și azi e condamnat a doua oară. Dacă vrei să distrugi un popor îi distrugi eroii”, a spus Sechila.

”Eu eram îndrăgostită la propriu și la figurat de anumiți bărbați de stat din istoria noastră. Am rămas îndrăgostită de Alexandru Ioan Cuza, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș. Se făcea altfel istoria. Noi aveam iubirea asta față de trecut”, a completat Cristela Georgescu.

Elena Sechila, soția lui Eugen, este o susținătoare militantă a lui Georgescu și nepoata legionarului Gogu Puiu, care s-a sinucis ca șef al unei forțe armate neregulate în 1948. Ea chiar l-a intervievat pe Georgescu în 2020.

Despre acest subiect, G4Media a scris aici.

Surse G4Media spun că cel puțin una din persoanele aflate în dispozitivul de protecție al lui Călin Georgescu ar fi unul din apropiații lui Horațiu Potra, cunoscut că trimite foști și actuali militari români în Congo, în baza unor contracte de pază și protecție și antrenament militar.

Potra a negat informația potrivit căreia i-ar fi pus lui Georgescu la dispoziție oameni pentru pază și protecție.

”Nu-l știu. Sunt 1.020 contractori în Congo, nu am cum să le știu numele la toți. În plus, mulți am fost câteva luni și după au plecat”, a declarat Potra pentru G4Media întrebat dacă unul dintre body-guarzii lui Georgescu a participat alături de trupele sale la operațiuni în Africa.

Și Horațiu Potra a organizat în trecut astfel de tabere de supraviețuire, la fel ca Sechila, iar în 2011, judecătorii Tribunalului Sibiu l-au condamnat pe Potra la 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendare, în primă instanță, pentru activitățile de acolo.

El a fost acuzat atunci că a format o grupare paramilitară, care folosea arme albe şi de foc în antrenamente. Potra a fost considerat de către procurorii DIICOT care au instrumentat acest dosar, drept liderul unei grupări care era organizată şi funcţiona după principiile unei structuri paramilitare.

”Efectiv, făceau trageri cu armamentul, făceau instruiri de luptă corp la corp, instruiri de supravieţuire în condiţii deosebite, se deplasau în acest sens cu maşini de teren, chiar organizaseră un soi de tabără militară la o fermă pe care o deţinea liderul grupării infracţionale”, declara comisarul Traian Berbeceanu, şeful BCCO Alba în 2010.

„Toate armele pe care le-am găsit, mai ales cele de foc, sunt arme care în orice moment ar fi putut fi folosite de o celulă teroristă, la un act terorist. Interesant este şi faptul că la mai multe locaţii ale inculpaţilor au fost găsite raniţe pregătite cu tot echipamentul necesar, inclusiv cagule, arme albe, sprayuri irritant-lacrimogene sau paralizante, schimburi de haine şi subţiri şi groase pentru anotimp rece, truse medicale, tot ce are nevoie o persoană antrenată să supravieţuiască într-un mediu ostil”, a mai spus Traian Berbeceanu.

În acelaşi dosar, Horaţiu Potra a fost judecat alături de alţi membri ai grupării pentru trafic de droguri, însă judecătorii au stabilit că nu se face vinovat de astfel de fapte.

Horațiu Potra a candidat la alegerile locale la Primăria Mediaș și a fost la câteva sute de voturi să-l depășească pe fostul și actualul primar, Gheorghe Roman. Potra a participat atunci la alegeri din partea Partidului Patrioților.

Sibianul a candidat pentru un loc în Camera Deputaților în Sibiu, fiind primul pe lista Partidului Social Democrat Independent, partid care nu a intrat însă în Parlament.