EXCLUSIV Cei șapte foști ambasadori americani în România îl felicită pe Nicușor Dan pentru victoria în alegeri: Românii au stat drepți și au avut curajul să îi spună „nu” candidatului lui Putin

Cei șapte foști ambasadori americani în România îl felicită pe Nicușor Dan pentru victoria în alegeri într-o nouă scrisoare transmisă G4Media.ro, după ce, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale din 18 mai, au semnat, într-un gest fără precedent, o scrisoare comună în care atrag atenția că Rusia este din nou în ofensivă și că apartenența la Uniunea Europeană și alianța cu Statele Unite sunt în pericol. ”Românii au înțeles amenințarea clară și prezentă la adresa securității, libertății și prosperității României și au respins-o. Românii au stat drepți și au avut curajul să îi spună „nu” candidatului lui Putin”, se arată în scrisoarea celor șapte. Ei au mai felicitat România pentru desfășurarea ”liberă și corectă a acestor alegeri” dar și Guvernul și sistemul judiciar din Româania ”pentru protejarea procesului electoral românesc de interferențele rusești”.

Redăm mai jos integral scrisoarea celor șapte foști ambasadori:

Domnule Președinte Ales Nicușor Dan,

Subsemnații, foști ambasadori ai Statelor Unite în România, republicani și democrați începând cu Administrația Clinton până la Administrația Trump, vă scriem nu în calitate de reprezentanți oficiali ai Guvernului Statelor Unite ale Americii, nici în calitate profesională, ci în calitate de cetățeni americani.

Vă adresăm cele mai calde urări și sincere felicitări pentru victoria dumneavoastră recentă în alegerile prezidențiale. Victoria dumneavoastră marchează un moment important în istoria României.

Prietenia dintre popoarele român și american a fost o piatră de temelie pentru relația dintre cele două țări și continuă să se dezvolte. Această legătură nu este doar personală, ci și strategică. Parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România a fost esențial în promovarea păcii, securității și prosperității în regiune și nu numai.

Felicităm România pentru desfășurarea liberă și corectă a acestor alegeri, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale. Victoria dumneavoastră este o dovadă a forței și integrității procesului democratic din România. O valoare împărtășită de ambele noastre țări. Alegerea dumneavoastră reflectă un angajament clar al poporului român față de NATO, Uniunea Europeană și o dorință de a consolida relația de parterniat strategic cu Statele Unite.

Felicităm Guvernul și sistemul judiciar din România pentru protejarea procesului electoral românesc de interferențele rusești. Vladimir Putin și interferența Rusiei în procesul electoral din România au amenințat toate progresele pe care România le-a făcut în ultimii 35 de ani de la Revoluție. Românii au înțeles amenințarea clară și prezentă la adresa securității, libertății și prosperității României și au respins-o. Românii au stat drepți și au avut curajul să îi spună „nu” candidatului lui Putin.

Avem încredere că, sub conducerea dumneavoastră, securitatea și prosperitatea tuturor românilor vor fi asigurate. Veți avea în față provocări, pe măsură ce vă veți concentra pe reformele esențiale necesare, pe combaterea corupției și pe relansarea economiei, astfel încât să construiți un viitor mai bun pentru toți românii.

Cu sinceritate,

Alfred Moses (pensionar)1994-1997

James Rosapepe (pensionar) 1998-2001

Michael Guest (pensionar) 2001-2004

Nicholas Taubman (pensionar) 2005-2009

Mark Gitenstein (pensionar) 2009 -2012

Hans G. Klemm (pensionat) 2015 -2019

Adrian Zuckerman (pensionat) 2019 – 2021

Context

De notat că Ambasada SUA în România a reacționat cu întârziere, la două zile după alegeri, cu un mesaj rece adresat lui Nicușor Dan care nu conține felicitări.

“Așteptăm cu interes să colaborăm cu Nicușor Dan, în calitate de președinte al României, și cu noul guvern, pentru a promova prioritățile noastre comune, precum apărarea, energia și parteneriatele comerciale”, potrivit unui scurt mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a câștigat la alegerile prezidențiale din 18 Mai în fața candidatului extremist George Simion, președintele partidului AUR, cu un scor fără echivoc.

Rezultat final, după numărarea celor 11.507.695 de voturi exprimate: Nicușor Dan – 53,60% (6.168.642 milioane de voturi) câștigă alegerile prezidențiale, cu un avans de 829.589 de voturi. În diaspora, Nicușor Dan a obținut 44,14% din voturi (720.996).

George Simion încheie cursa pe locul 2, cu 46,41% din voturi (5.339.053 milioane de voturi). În diaspora, Simion a obținut 55,86% din voturile exprimate (912.553 voturi).

Curtea Constituțională a României dezbate joi cererea lui George Simion de anulare a alegerilor prezidențiale. Sesizarea a fost depusă în copie, deși liderul AUR trebuie să depună în original.

Dear President Elect Nicusor Dan,

We, the undersigned, are former US Ambassadors to Romania, Republicans and Democrats, from the Clinton Administration through the Trump Administration. We write not as official representatives of the US Government, nor in any other professional capacity, but as US citizens.

We extend our warmest wishes and heartfelt congratulations on your recent victory in the presidential elections. Your victory marks a significant moment in the history of Romania.

The friendship between the Romanian and American peoples has been a cornerstone of the relationship between our two countries and it continues to flourish. This bond is not only personal, but also strategic. The strategic partnership between the US and Romania has been instrumental in promoting peace, security, and prosperity in the region and beyond.

We commend Romania for conducting these elections freely and fairly, adhering to the highest international standards. Your victory is a testament to the strength and integrity of Romania’s democratic process. A value shared by our two countries. Your election reflects a clear commitment of the Romanian people to NATO, the EU and a desire to strengthen the strategic partnership with the United States.

We commend Romania’s government and judiciary for protecting Romania’s electoral process from Russian interference. Vladimir Putin and Russian interference in Romania’s electoral process threatened all the progress Romania has made in the last thirty-five years since the revolution. Romanians understood the clear and present threat to Romania’s security, freedom and prosperity and rejected it. Romanians stood tall and had the courage to say “no” to Putin’s candidate.

We are confident that under your leadership the security and prosperity of all Romanians will be assured. The path ahead will be challenging as you focus on necessary essential reforms, combatting corruption and relaunching the economy so as to build a brighter future for all Romanians.