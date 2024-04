EXCLUSIV Afacerea stufului din Delta Dunării transformat în pășune: Firmele conectate în trecut cu familia lui Paul Stănescu, refuzate de la plata a șase milioane de euro subvenție

Centrul Județean Tulcea al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a refuzat să le plătească celor două firme care au concesionat stuful din Delta Dunării subvențiile cerute, potrivit unui document oficial consultat de G4Media. Scandalul stufului din Deltă a dus la demiterea în februarie 2024 de către ministrul PSD Florin Barbu a șefului APIA, liberalul Ionuț Lupu, care stopase atunci plata subvențiilor.

APIA a arătat că decizia de respingere are ca motiv faptul că cererea de acordare a subvenției a fost depusă înainte de apariția legii care permite subvenționarea activității de recoltare a stufului.

”Cererea dumneavoastră de plată se respinge în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cererea de plată nu este eligibilă deoarece a fost depusă la data de 30.05.2023 pentru suprafețe de pășuni utilizate în sistem de paludicultură. Dispozițiile legale care reglementează activitatea de paludicultură au fost introduse ulterior depunerii cererii de plată, iar potrivit principiului neretroactivității legii civile în timp (prevăzut la art. 6 din Codul Civil), aceste dispoziții își produc efectul de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 317/2023 (care modifică Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 80/2023), respectiv data de 8 august 2023, nu retroactiv. Măsurile dispuse prin prezenta decizie pot fi contestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării de primire a acesteia de către beneficiar”, se arată în decizia APIA.

La începutul anului, Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a cerut documente de la instituțiile statului în legătură cu modul în care două firme care în trecut au fost conduse de apropiați ai baronul PSD Paul Stănescu, Ecologic Danube SRL și Biodelta Resurse SRL, au ajuns să solicite subvenții europene de aproape 6 milioane de euro pentru stuful din Delta Dunării.

Firmele, controlate la acel moment de fiul lui Paul Stănescu și de un fost consilier al secretarului general PSD, au ajuns să ceară subvenții europene pentru stuf în urma unei legi promovate de actualul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, considerat chiar omul de casă al lui Stănescu.

Astfel, o lege modificată pe ascuns în 2023 în Parlament a transformat Delta Dunării în pajişte, pentru care se pot cere subvenții de milioane de euro de la UE, potrivit unei investigații a emisiunii ”România, te iubesc” de la Pro TV.

Investigația Pro TV arată că parlamentarul care a modificat legea este tocmai Florin Barbu, la acel moment președintele Comisiei de agricultură din Camera Deputaților. Ulterior, proiectul a trecut rapid prin parlament și a fost promulgat de președintele Iohannis.

În 2023, cele două firme care au concesionat activitatea de recoltare a stufului din Delta Dunării au cerut subvenție în baza legii lui Florin Barbu.

Cererea de plată transmisă de cele două firme, Ecologic Danube SRL și Biodelta Resurse SRL, fusese inițial aprobată de APIA Tulcea, dar a fost stopată de structura centrală a instituției în urma controalelor lansate.

Un alt semn de întrebare legat de cererea de subvenție are legătură cu obiectul subvenției. Astfel, firmele au dreptul să recolteze stuful în perioada octombrie – martie, când stuful e mai degrabă uscat, ceea ce face improbabilă utilizarea pe post de furaje pentru animale. Or, subvenția are tocmai rolul de a stimula producția de furaje.

Acum, acționar principal în companiile Ecologic Danube SRL și Biodelta Resurse SRL este Marinela Iscru, soția preotului Madalin Iscru, fostul consilier al lui Paul Stanescu pe vremea când baronul PSD era ministru al Dezvoltării, potrivit aplicației specializate Termene.ro. Anul trecut, printre acționari se număra și Ștefan Alexandru Stănescu, fiul lui Paul Stănescu, potrivit anchetei Pro TV.