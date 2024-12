Eurostat: România continuă să se apropie de media UE la capitolul consum / Ungaria și Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel, ambele cu 30% sub media UE

Consumul individual efectiv per capita, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), varia anul trecut între 70% din media UE în Ungaria şi Bulgaria, 86% în România şi 136% în Luxemburg, arată datele publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

Consumul individual efectiv (AIC) este un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor.

Anul trecut, nouă state membre UE au avut un consum per capita mai mare decât media europeană, cel mai ridicat nivel fiind în Luxemburg (36% peste media din UE), Ţările de Jos şi Germania (ambele cu 19% peste media UE).

Cel mai scăzut nivel a fost în Ungaria şi Bulgaria (ambele cu 30% sub media UE) şi Letonia (26% sub media UE), în timp ce România a avut un nivel cu 14% sub media UE.

În ultimii trei ani, AIC per capita faţă de media UE s-a modificat în aproape toate state membre ale blocului comunitar. Între 2021 şi 2023, nivelul AIC a crescut în 15 state membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Irlanda (99% din media UE în 2023 comparativ cu 91% în 2021), Cipru (100% faţă de 94%) şi Malta (90% faţă 85%).

În schimb, nivelul AIC a scăzut în 11 state membre UE, cel mai semnificativ declin fiind în Danemarca (108% în 2023 faţă de 122% în 2021), Suedia (106% faţă de 112%), Lituania (88% faţă de 93%) şi Cehia (81% faţă de 86%).

De asemenea, în 2023, Luxemburg, Irlanda şi Ţările de Jos au avut cel mai ridicat nivel al PIB-ului per capita, de 137%, respectiv 113% şi 33% peste media UE.

Cel mai scăzut nivel al acestui indicator s-a înregistrat în Bulgaria (36% sub media UE), Grecia (31%) şi Letonia (30%).

În 2023, comparativ cu 2021, nivelul PIB-ului per capita a crescut în 12 state membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Portugalia (81% din media UE în 2023 comparativ cu 74% în 2021), Spania (91% faţă de 85%), România (78% faţă de 72%) şi Croaţia (76% faţă 70%).

Pe de altă parte, nivelul PIB-ului per capita a scăzut semnificativ în Luxemburg (237% faţă de 260%), Irlanda (213% faţă 226%), Danemarca (125% faţă de 134%) şi Suedia (114% faţă de 121%).