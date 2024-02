Europarlamentarul Ramona Strugariu vrea să candideze la alegerile locale, ”într-unul din orașele din țară”. ”Acum avem discuțiile în cadrul partidului”

Europarlamentarul PLUS, Ramona Strugariu, a anunțat în cadrul unei dezbateri organizate de G4Media vă intenționează să candideze și la alegerile locale. E a făcut această precizare în contextul în care se vorbește despre comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare, iar această situație ar vrea situații ciudate pentru cei care vor să candideze la ambele alegeri.

”Eu, din ipostaza de candidat la alegerile europarlamentare, dar și probabil de candidat la alegerile locale mă simt discriminată”, a spus ea.

Întrebată unde intenționează să candideze, ea a precizat că urmează o discuție în cadrul partidului.

”La alegerile locale într-unul din orașele din țară, urmează să avem discuții în acest sens. Va urma în curând vestea, pentru că acum avem discuțiile în cadrul partidului și mai întâi vom lua o decizie în cadrul partidului.

Sunt foarte mulți colegi care sunt în aceeași situație, una e să te duci să candidezi la o primărie sau la un consiliu județean și cu totul altceva este să prezinți oferta de europarlamentar.

Mai mult decât atât avem niște chestiuni de legalitate foarte serioase, în momentul în care faci comasarea ești puțin predictibil, în momentul în care e nevoie de niște modificări de legi organice pe care nu le poți pe genunchi și în ultimul moment, știm că rămân niște mandate de primar suspendate în cazul în care se va lua această decizie”, a mai precizat europarlamentarul.

Ea a mai spus că alegerile pentru Parlamentul European sunt extrem de importante, în condițiile tendințelor anti-europene din ultima vreme.

Precizarea a fost făcută în cadrul dezbaterii "Alegeri cruciale pentru UE: care sunt mizele și cum pot fi contracarate tendințele anti-europene".