Euronews: Ce ascultă atleții de la Jocurile Olimpice înainte de a concura?

RnB, rap, rock și chiar gospel. Diferiți sportivi caută vibrații diferite atunci când se pregătesc pentru o competiție. Euronews a întocmit o listă cu piesele și artiștii ce îi pun în mișcare în timpul competițiilor de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Unii dintre cei mai buni atleți din lume de la Jocurile Olimpice și Paralimpice și-au împărtășit melodiile preferate de încălzire, dezvăluind ce îi stimulează înainte de un joc, o întâlnire sau un meci crucial.

Selecțiile variază de la The O’Jays și Red Hot Chili Peppers la Drake, acoperind o varietate de genuri și epoci.

Franțuzoaica Guapo ascultă Alicia Keys pentru a da „foc” terenului de baschet

Laëtitia Guapo a fost esențială în asigurarea victoriei Franței împotriva Azerbaidjanului în runda de baschet 3×3 a Jocurilor Olimpice, și a sărbătorit victoria împărtășind o rolă Instagram cu hitul „Girl On Fire” al Aliciei Keys.

Red Hot Chili Peppers și Panic At the Disco o înveselesc pe scoțianca McGowan din echipa Marii Britanii

Rebecca McGowan, maestrul de taekwondo al echipei Marii Britanii, are două melodii pregătite înainte de a-și lansa lovitura rotundă. Scoțianca se încălzește cu Panic! At The Disco’s „High Hopes” și iese pe „Can’t Stop” de la Red Hot Chili Peppers.

„Mă pune în mișcare și mă face să mă gândesc la competiție”, a spus McGowan, 24 de ani, despre „High Hopes”.

„Nu renunța și continuă”, a continuat ea. „Când lucrurile devin dificile, acesta este cântecul pe care îl ascult. … Îl pun și mă chinui pentru restul sesiunii și mă chinui pentru orice fac.”

Cât despre „Can’t Stop”, McGowan a spus, „este doar un ritm foarte bun. Mă pune pe jar.”

Fernando Dayán din echipa de refugiați se distrează cu Welshly Arms



Când urcă în canoea sa roșie și albă, dublul olimpic cubanez cântă piesa „Legendary” a trupei de blues rock Welshly Arms.

„Mă conectez cu acest cântec”, a spus Jorge despre piesa din 2016, care a fost, de asemenea, prezentată în filmul Den of Thieves din 2018.

Jorge, care în calitate de canotor cubanez a câștigat aurul la Tokyo pentru sprintul de 1.000 de canoe, concurează de data aceasta în calitate de refugiat. El se alătură unui număr tot mai mare de sportivi cubanezi care au dezertat.

Italianul Marcel Jacobs, deținătorul aurului la 100 m, se ține de scena rap italiană

Marcell Jacobs sare de la un playlist la altul aproape mai bine decât poate sări în lungime.

El are cu siguranță o infatuare pentru muzica rap italiană.

„Depinde de starea de spirit”, a spus el. „Sunt melodii mai incitante, mai mult ca melodii de bandă. În fiecare săptămână, îmi schimb lista de redare pentru muzică nouă, așa că îmi place această schimbare.”

Jacobs, 29 de ani, nu are un cântec anume. Dar există câțiva artiști la care apelează în mod regulat, inclusiv rapperul italian Baby Gang, împreună cu Travis Scott, King Von și regretatul Pop Smoke.

Julien Alfred își găsește pacea olimpică în gospel-ul modern



Sprinterul Julien Alfred din Saint-Lucia ascultă mai multe tipuri de muzică din Caraibe, de la dancehall la soca și calypso.

Cu toate acestea, atletul în vârstă de 23 de ani se bazează pe un gen special pentru a intra în spiritul olimpic potrivit: gospel.

Ea își găsește liniștea prin „Firm Foundation (He Won’t)” de Cody Carnes cu Maverick City Music cu Chandler Moore, „You Will Win” de Jekalyn Carr și „Evidence” de Josh Baldwin.

„Am nevoie de ceva care să mă țină calmă”, a spus ea. „Când mă pregătesc, devin foarte nervoasă. Mă gândesc: ‘Asta este. Trebuie să mă pregătesc acum’. Evanghelia este foarte utilă pentru mine.”

Andre De Grasse este „neapologetic” canadian în alegerile muzicale

Când vine vorba de muzică, starul atletic Andre De Grasse alege mai ales melodii ale unor artiști canadieni precum The Weeknd și Drake.

După aceștia, următorii favoriți ai lui De Grasse sunt Kendrick Lamar și J. Cole.

„Mă mențin calm și pe moment”, a declarat De Grasse, în vârstă de 29 de ani. „Cu siguranță sunt factori motivaționali în spatele unora dintre melodii, asigurându-mă că mă pregătesc pentru cele mai mari curse din viața mea. Toate aceste lucruri mă pun în dispoziția de a mă pregăti.”

Luptătorul britanic Bradly Sinden se simte „Stronger” cu Kanye West

Atunci când sportivul britanic de taekwondo Bradly Sinden se pregătește pentru o luptă mare, el iese pe „Stronger” a lui Kanye West.

„Este un cântec de luptă – mai degrabă un cântec de pompare”, a spus el despre piesa scrisă de rapper și Daft Punk.

El a devenit fascinat de cântec după scena luptei finale din filmul Never Back Down din 2008, cu Sean Faris și Cam Gigandet.

„De la acel film, a fost întotdeauna cântecul meu preferat”, a spus Sinden, care a câștigat o medalie de argint pentru Marea Britanie la Jocurile de la Tokyo.

„Pur și simplu te bagă în starea aia. Acum e ca și cum „sunt gata să intru acolo și să-mi fac treaba””, a adăugat el.