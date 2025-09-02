Estul Afganistanului, lovit de un nou cutremur, cu magnitudinea 5,2

Un nou seism, cu magnitudinea 5,2, s-a produs în estul Afganistanului marţi, conform Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), la două zile după un cutremur cu magnitudinea 6, care a devastat mai multe provincii situate la graniţa cu Pakistanul şi care a ucis peste 1.400 de persoane, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Epicentrul cutremurului a fost localizat de data aceasta la 34 kilometri nord-est de oraşul Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de 10 kilometri, au indicat seismologii americani.

Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale suplimentare. Ehsanullah Ehsan, şeful Autorităţii pentru de Managementul Dezastrelor din Kunar, provincia cea mai afectată duminică, a declarat că astfel de „replici sunt normale”.

După primul cutremur, aproape toate victimele (1.411 morţi şi 3.124 de răniţi) au fost înregistrate în Kunar, unde, ca şi în alte zone, salvatorii continuă să caute supravieţuitori printre dărâmături.