G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Estul Afganistanului, lovit de un nou cutremur, cu magnitudinea 5,2

cutremur afganistan
sursa foto: X

Estul Afganistanului, lovit de un nou cutremur, cu magnitudinea 5,2

Articole2 Sep • 32 vizualizări 0 comentarii

Un nou seism, cu magnitudinea 5,2, s-a produs în estul Afganistanului marţi, conform Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), la două zile după un cutremur cu magnitudinea 6, care a devastat mai multe provincii situate la graniţa cu Pakistanul şi care a ucis peste 1.400 de persoane, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Epicentrul cutremurului a fost localizat de data aceasta la 34 kilometri nord-est de oraşul Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de 10 kilometri, au indicat seismologii americani.

Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale suplimentare. Ehsanullah Ehsan, şeful Autorităţii pentru de Managementul Dezastrelor din Kunar, provincia cea mai afectată duminică, a declarat că astfel de „replici sunt normale”.

După primul cutremur, aproape toate victimele (1.411 morţi şi 3.124 de răniţi) au fost înregistrate în Kunar, unde, ca şi în alte zone, salvatorii continuă să caute supravieţuitori printre dărâmături.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cursă contracronometru în căutarea unor supravieţuitori ai cutremurului în trei provincii din estul Afganistanului / 800 de morți și peste 2.800 de răniți, potrivit bilanțului provizoriu

Articole2 Sep • 86 vizualizări
0 comentarii

Afganistanul acuză Pakistanul de atacuri aeriene la frontieră şi-l convoacă pe ambasadorul pakistanez

Articole28 Aug • 105 vizualizări
0 comentarii

Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea

Articole24 Aug • 546 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.