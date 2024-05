Entitatea sârbă din Bosnia, Republica Srspka, retrage o lege cu privire la ”agenţi străini”

Guvernul Republicii Srpska (RS, entitatea sârbă) din Bosnia-Herţegovina a retras de la proceduri o lege controversat care viza să înfiinţeze un registru al ONG-urilor care primesc fonduri internaţionale pentru a le cataloga drept ”agenţi străini”, în vederea unei ”alinieri” la legislaţia europeană, relatează AFP, transmite News.ro.

Acest proiect de lege – adoptat în septembrie, prima etapă legislativă, urmată de o dezabatere publică – a fost aprig criticat de către Uniunea Europeană, Statele Unite şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

The president of Bosnia’s Serb-controlled Republika Srpska, Milorad Dodik, has threatened to secede from the country if the resolution is adopted. https://t.co/aAoozIhABU pic.twitter.com/HRMmd5A58g

El a fost iniţiat de către preşedintele Republicii Srspka Milorad Dodik, care evocă cu regularitate secesiunea entităăţii sârbe, după ce Parlamentul RS a adoptat în iulie 2023 legi care resping autoritatea Înaltului Reprezentant Internaţional şi Curţii Constituţionale a Bosniei.