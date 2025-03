Elon Musk, o nouă postare critică la adresa UE / Replica lui Siegfried Mureșan

“Imaginează-ți că-ți place atât de mult să fii guvernat încât vrei un guvern pentru guvernul tău” – miliardarul american Elon Musk a publicat o nouă postare critică la adresa Uniunii Europene, plasând în mijlocul stelelor prezente pe steagul UE secera și ciocanul de pe steagul URSS.

“O spune cineva care pretinde că își guvernează țara fără să fi candidat sau să fi fost ales vreodată”, i-a replicat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Says somebody who pretends to govern his country without ever running or being elected to office.

— Siegfried Muresan 🇷🇴🇪🇺 (@SMuresan) March 14, 2025