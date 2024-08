Elon Musk îl insultă pe comisarul european Thierry Breton după avertizările pentru interviul cu Donald Trump

Thierry Breton i-a trimis o scrisoare deschisă lui Elon Musk în care îl îndeamnă să limiteze difuzarea „de conținuturi care încurajează ura, dezordinea, incitarea la violență sau anumite cazuri de dezinformare”. Platforma sa X (fostul Twitter) a fost deja criticată de mai multe ori pentru difuzarea de afirmaţii antisemite, rasiste, dar şi pentru găzduire de conţinuturi pornografice, precum şi pentru dezinformare., potrivit Rador Radio România.

O reamintire a legii care nu pare să-i fi plăcut miliardarului american, pentru că acesta i-a răspuns comisarului european printr-o memă care face referire la filmul „Thunder in the Tropics”, lansat în 2008. În imagine, îl vedem pe Tom Cruise, machiat, urlând „Take a big step back and literally fuck your own face !”. Ducând provocarea și mai departe, Elon Musk a mai scris: „Ca să fiu sincer, chiar am vrut să răspund cu această memă din Tropical Thunder, dar N-aș face NICIODATĂ ceva atât de nepoliticos și iresponsabil”.

Şi directorul executiv al X, Linda Yaccarino, a reacţionat la scrisoarea lui Breton, acuzând Bruxelles-ul de o anumită ingerință și indică „o încercare fără precedent de a extinde la activitățile politice din Statele Unite o lege care trebuie să se aplice în Europa”. Ea a adaugat că inițiativa comisarului european este o insultă pentru europeni care, prin urmare, ar fi „incapabili să asculte o conversație și să tragă propriile concluzii”.

Dacă ne-am fi putut imagina că avertismentul lui Thierry Breton nu ar fi pe placul liderilor X, „Financial Times” arată că această scrisoare a făcut ceva valuri şi în înaltele instituţii europene. Într-adevăr, Comisia Europeană nu a aprobat niciodată această inițiativă. „Momentul și formularea scrisorii nu au fost nici coordonate, nici convenite cu președintele sau comisarii”, a declarat instituția.

Totuşi, de un an a fost deschisă o anchetă privind neconformitatea platformei cu legislația Uniunii Europene privind serviciile digitale, adoptată în 2022. „Ancheta privind difuzarea de conținut ilegal și manipularea informațiilor este în desfășurare, examinăm problema şi, desigur, tot ce se întâmplă pe platformă alimentează această evaluare”, declară Comisia.

Sursa: LA LIBRE BELGIQUE / Rador Radio România /.

Traducerea: Gabriela Sîrbu