Elisabeta Lipă: ”Va avea un viitor frumos canotajul românesc. Dacă o echipă inimoasă ca a noastră a încheiat pe locul trei pe naţiuni această ediţie, este o medalie cât toate celelalte la un loc”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, duminică, la Casa României de la Paris, unde a avut loc un eveniment dedicat lotului olimpic de canottaj, că este fericită deoarece canotajul românesc va avea un viitor frumos. “Dacă o echipă inimoasă ca a noastră a încheiat pe locul trei pe naţiuni această ediţie, este o medalie cât toate celelalte la un loc”, a precizat fosta mare campioană. Canotorii români au câştigat la JO de la Paris cinci medalii, dintre care două de aur, transmite News.ro.

“Sunt foarte fericită pentru că va avea un viitor frumos canotajul românesc. Toată lumea se gândeşte la Los Angeles, nimeni nu se gândeşte la retragere şi asta este un lucru extraordinar. După trei ani de muncă şi ce muncă merită toţi o vacanţă pe măsură. Vreau să-i felicit pe toţi, şi pe cei care au câştigat, şi pe cei care nu au câştigat. Pentru că noi înţelegem foarte bine ce înseamnă să câştigi şi ce înseamnă să pierzi, dar dacă ai pierdut, asta nu înseamnă că este sfârşitul lumii. Eu sunt convinsă că toţi aceşti sportivi vor da dovadă de multă dorinţă şi multă ambiţie care să îi facă la următoarele jocuri olimpice de la Los Angeles campioni. Apropo de bugetul imens de la canotaj, vreau să vă spun că bugetul Marii Britanii este 47 de milioane de lire sterline, Olanda are 30 de milioane de euro şi dacă o echipă inimoasă ca a noastră a încheiat pe locul trei pe naţiuni această ediţie, este o medalie cât toate celelalte la un loc. Noi am avut o campanie de denigrare, dar asta pentru că suntem buni şi vulpea când ajunge la struguri zice că sunt acri. Vreau să mulţumesc COSR pentru bugetul acela imens şi spun că nu a fost cheltuit în zadar ne întoarcem acasă cu cinci medalii”, a spus Lipă.

Simona Radiş, care a câştigat un aur şi un argint, consideră că şi medalia de argint este un aur: “Noi am câştigat argintul, dar noi considerăm că este aur, pentru că munca depusă aici nici nu se compară cu ce a fost până acum. Este foarte preţioasă pentru noi, dar după această medalie a mai venit şi un aur. Sunt două medalii foarte importante, medalii care arată că viitorul este unul strălucitor”.

“Am avut un an foarte greu şi mă bucur enorm că l-am încheiat atât de frumos. Pentru mine această ediţie este foarte specială şi nu pot să fiu decât recunoscătoare pentru tot”, a declarat şi Ancuţa Bodnar, de asemenea câşigătoare de aur şi argint.

Florin Enache, medaliat cu aur, a afirmat că acest rezultat reprezintă toată munca depusă: “Acest rezultat pentru noi nu înseamnă nimic altceva decât spiritul olimpic şi munca pe care noi am depus-o pentru a ajunge pe cea mai înaltă treaptă a podiumului şi să ne îndeplinim obiectivele.

“Vă mulţumim că sunteţi alături de noi, vrem să vă spunem că acest echipaj care nu este neapărat construit de foarte mult timp şi care poate v-a dat emoţii are o poveste destul de frumoasă în urma semifinalei. Suntem bucuroşi că am reuşit să vă facem fericiţi şi că am reuşit să aducem aurul olimpic acasă pentru prima dată în această probă”, a spus şi colegul său, Andrei Cornea.

Ionela Cozmiuc, medaliată cu argint, s-a declarat încântată de medalia obţinută la ultima ediţie la care există proba de dublu vâsle feminin categorie uşoară. “Suntem foarte fericite că am reuşit să urcăm pe podiumul olimpic la ultima ediţie în care această probă mai este în cadrul Jocurilor Olimpice. Suntem foarte mândre de acest lucru, a fost o muncă de un an de zile în spate. Acum putem spune că avem un palmares complet şi dacă vom decide să ne retragem din canotaj, o facem cu inima împăcată”, a spus ea.

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a fost şi el prezent la evenimentul de duminică.

“Încă o dată felicitări, au trecut câteva ore de la încheierea competiţiei de canotaj, aici, la Jocurile Olimpice de la Paris. Mă uit la cei mai buni dintre cei buni şi încă sunt sub emoţiile competiţiei de aici de la Paris, şi e bine să fie aşa. Mulţumesc este cuvântul de bază pe care trebuie să-l spui atunci când ajungi acolo unde ţi-ai dorit. Am văzut că încă ştim să ne bucurăm, pentru că românii, pentru o bună perioadă de timp nu au mai ştiut să se bucure. Şi acest val de bucurie a venit odată cu echipa naţională de fotbal şi noi când am plecat către Jocurile Olimpice am promis să continuăm această bucurie pentru români. Şi iată că până acum am reuşit. Sunt convins că vom reuşi şi de acum înainte. De ce? Pentru că ne-am pregătit foarte bine, pentru că am muncit foarte mult. Pentru că aceşti sportivi au avut tot ce au avut nevoie pentru a se pregăti, pentru a-şi urmări adversarii, pentru a avea cei mai buni antrenori. Sunt lucruri normale, esenţiale, pentru că atunci când ajungem la o astfel de competiţie, să fim la egalitate cu cei mai buni din lume. Toţi aceşti sportivi au venit foarte bine pregătiţi aici şi nu avem niciun fel de dubiu că vor câştiga medalii. Şi au venit alţii şi sunt sigur că vor câştiga şi ei medalii. Dar în acest moment trebuie să ne bucurăm”, a afirmat el.

Canotorii români au obţinut cinci medalii la Paris: două de aur şi trei de argint. Au urcat pe prima treaptă a podiumului echipajul Andrei Cornea/Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu). Au obţinut argintul olimpic Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin categorie uşoară.