Elisabeta Lipă și mai mulţi parlamentari din alte partide propun să fie permisă vânzarea băuturilor slab alcoolizate pe stadioane la meciurile de fotbal și alte evenimente sportive

Mai mulţi parlamentari propun modificarea Legii privind combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor sportive, astfel încât să fie permisă vânzarea băuturilor slab alcoolizate pe stadioane. Alte propuneri vizează măsuri suplimentare pentru a facilita evacuarea în caz de urgenţă şi accesul persoanelor cu nevoi speciale, dar şi condiţiile organizării de spectacole pirotehnice la evenimentele sportive. Proiectul a primit deja avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social.

”Până la final de 2025, vom avea libertate pentru suporteri, spectacol şi siguranţă în sport”, dă asigurări, într-o postare pe Facebook, parlamentarul AUR Ciprian Paraschiv, unul dintre iniţiatori, transmite News.ro.

Proiectul este iniţiat de parlamentari din întreg spectrul politic, printre care se află şi Elisabeta Lipă (PSD), campioană olimpică la canotaj, fost ministru al Sportului.

”Un prim element al propunerilor îl constituie reglementarea defluirii spectatorilor în situaţii de urgenţă, prin adoptarea unor norme clare şi aplicabile, în conformitate cu standardele europene (conform regulamentelor UEFA), gestionarea eficientă a grupurilor de participanţi la evenimentul sportiv fiind esenţială pentru prevenirea incidentelor şi pentru asigurarea intervenţiei rapide a forţelor de ordine şi a echipelor medicale, reducând, astfel, riscurile pentru viaţa şi sănătatea participanţilor. Un alt element esenţial îl reprezintă obligaţia organizatorilor de a asigura accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, de a amenaja grupuri sanitare adaptate acestora, precum şi locuri speciale în tribune, astfel încât să nu fie obstrucţionată vizionarea spectacolului sportiv”, explică iniţiatorii în expunerea de motive.

De asemenea, ei explică şi de ce propun ca vânzarea băuturilor slab alcoolizate să fie permisă pe stadioane.

”Totodată, un alt aspect important îl reprezintă posibilitatea comercializării băuturilor slab alcoolizate. În România, legislaţia actuală este în mod nejustificat şi contraproductiv restrictivă, însă experienţa altor ţări europene precum Germania, Italia, Franţa sau Regatul Unit arată că un consum moderat, reglementat, poate contribui la o atmosferă festivă, încurajând comportamentul responsabil al spectatorilor. Mai mult decât atât, contribuie direct la evitarea cazurilor de abuz în consumul de alcool, prin consumul anterior evenimentului sportiv. Propunem, aşadar, să fie permisă vânzarea şi consumul băuturilor cu un conţinut de alcool de până la 5%, cu măsuri clare de control şi interzicerea recipientelor cu capac, care pot fi folosite în mod periculos. Această reglementare echilibrată aduce beneficii economice organizatorilor, susţine o experienţă sportivă atractivă şi dezvoltă o sursă suplimentară de venit pentru cluburile sportive organizatoare”, spun inițiatorii.

Iniţiatorii propun, printre altele, introducerea a două alineate noi care să prevadă: ”Pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, organizatorul se asigură că toate uşile şi porţile de ieşire ale stadionului, precum şi toate porţile care duc din zonele destinate spectatorilor pe terenul de joc rămân descuiate. De asemenea, pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, toate aceste uşi şi porţi sunt păzite în permanenţă de un agent de ordine numit special pentru evitarea actelor abuzive şi a asigurării evacuării imediate în caz de urgenţă”.

De asemenea, propun modificarea alineatului care în forma actuală prevede că organizatorii de competiţii sportive au obligaţia să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă”.

În varianta modificată, legea ar urma să prevadă că sunt permise, în arena sportivă, ”vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentraţie alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic;”.

Aceasta va fi dublată de o prevedere nouă, care cere organizatorilor ”să afişeze, în locuri vizibile, atenţionări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice;”

De asemenea, organizatorii trebuie să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic fără capac;

Totodată, trebuie să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală în orice locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate”.

Propunerea modifică şi alineatul care acum prevede că organizatorii trebuie să asigure” amplasarea, la punctele de acces in incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevazute cu sistem de contorizare, in vederea efectuarii unui control riguros al accesului”.

În noua formă, acesta ar urma să aibă următorul conţinut: ”să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în vederea efectuării unui control riguros al accesului, exclusiv pentru evenimentele sportive cu grad ridicat de risc şi pentru evenimentele sportive internaţionale indiferent dacă vizează echipe naţionale sau echipe de club;”.

O prevedere nouă este cea care introduce obligativitatea pentru organizatori de a asigura ”accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum şi locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucţionată vizionarea spectacolului sportiv.”

Dacă în forma actuală legea prevede că organizatorii sa controleze distribuirea biletelor, in limita locurilor admise, fara a depasi 90% din capacitatea arenei sportive, în varianta modificată, ar urma să prevadă ca aceştia ”să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor maximum admise, ţinând cont de gradul de risc al evenimentului sportiv şi planul de acţiune aprobat de unitatea de jandarmerie competentă teritorial”.

Rezervarea locurilor pentru echipele de suporteri rivali ar urma să se facă nu în sectoare apuse, cum este acum, ci în sectoare diferite.

De asemenea, iniţiator5ii reglementează şi organizarea de spectacole pirotehnice în timpul evenimentelor sportive, astfel de spectacole urmând să fie făcute doar cu firme specializate şi autorizate şi doar pe stadioane, într-o zonă rezervată, în care accesul e permis doar persoanelor autorizate.

Un alineat nou prevede că ”Spectatorul care, după intrarea în arena sportivă, săvârşeşte fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul sportiv respectiv ori încalcă reglementările organizatorului, va fi evacuat şi predat forţelor de ordine, după caz”.

În ceea ce priveşte Legea pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,, este modificat alineatul care prevede că Primăriile sunt obligate ”să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socioprofesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate şi delimitate unde se desfăşoară manifestări cultural-artistice cu acces controlat”.

Acesta ar urma să fie modificat astfel: ”să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socioprofesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate şi delimitate unde se desfăşoară manifestări cultural-artistice şi sportive cu acces controlat;”

Noutatea în acest caz este adăugarea la excepţii a manifestărilor sportive.

AVIZUL CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL

Proiectul a fost avizat favorabil de Consiliul Economic şi Social, care a propus, însă creşterea oncentraţiei alcoolice pentru băturile vânduse, până 5,5%, pentru a permite comercializarea mai multor sortimente de produse, fără a creşte riscul unor efecte negative.

”Diferenţa de 0,5% concentraţie alcoolică este una foarte mică, insesizabilă, dar are un impact important asupra ofertei”, argumentează CES.