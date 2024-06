Elevii unui colegiu din Reșița au lansat o gamă de parfumuri / Banii adunați din vânzarea parfumurilor sunt donați pentru deschiderea unei clinici de oncologie

Elevii de la Colegiul Național ”Traian Lalescu” din Reșița au lansat joi, 20 iunie gama de parfumuri ”Ador” creată în cadrul proiectului ”Parfum de Chimie”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Gama Ador include parfumul unisex, lumânări parfumate, balsamul de buze și bețișoarele parfumate.

”Ne întâlnim după un an de zile entuziasmați. În primul rând față de anul trecut am renunțat la sandale și am luat încălțări sport, pentru că mi-am dat seama că un parfum nu se face atâta de ușor și aveam nevoie de multă alergătură. Am reușit să dezvoltăm gama într-un mod plăcut. Tot prin Fundația comunitară a Banatului Montan am reușit să achiziționăm și o seră, ceea ce înseamnă că la următoarele produse vom folosi uleiuri esențiale obținute din florile din seră. La această gamă unisex am uleiuri esențiale din iasomie, bujor, fructe de pădure și multe alte ingredient. Pentru lumânări am folosit un amestec de citrice, unele le-am făcut cu aromă de tei, altele cu vanilie. Am creat aceste parfumuri cu elevi din clasele a XI-a, a X-a și chiar a IX-a.

Din vânzarea parfumurilor din noua gamă am reușit, până acum, să adunăm o sumă de aproximativ de 4.700 de lei, pe care deja i-am donat către Asociația Oncohelp, în vederea construirii unui spital oncologic la Reșița”, spune inițiatoarea proiectului, prof. de chimie, Alina Avram.

Tinerii implicați în acest proiect s-au bucurat de orele de chimie, devenite mai atractive, după cum spun chiar ei.”Eu m-am implicat foarte mult, am făcut de toate, de la lumânări la parfumuri, la balsam de buze. Mi-a plăcut foarte mult, am plăcerea să fac asta pentru că este din pasiune. Fiecare lumânare a fost făcută cu multă dragoste și nu doar lumânările tot ceea ce se găsește aici. Îmi place maxim să fac asta și cu siguranță voi face și pe viitor. Am învățat o mulțime de lucruri și chiar m-a ajutat foarte mult”, spune Mirabela Mirea.”Mi-a plăcut foarte mult să iau parte la acest proiect și am învățat foarte multe lucruri. Am învățat să facem lumânări parfumate, balsamul de buze, parfumuri. Mă bucur mult că banii adunați după vânzarea produselor sunt donați către clinica Oncohelp, pentru a se construe aici la Reșița un spital pentru bolnavii de cancer”, transmite Ana Maria Laeș.

Bani adunați din parfumurile vândute în cadrul proiectului sunt donați Clinicii Oncohelp, care cu sprijinul Radio Reșița va deschide prima clinică oncologică în Banatul Montan.