Elena Lasconi: Crin Antonescu este în cădere / Din poziţia de preşedinte interimar, Bolojan o să tot crească / Aş vrea să văd mai mult curaj la Bolojan, dar am încredere în experienţa pe care o are în administraţie

Preşedintele USR, Elena Lasconi, consideră că Cin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare, este în cădere în sondaje şi că preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, va creşte ca intenţie de vot dacă decide să candideze la alegerile prezidenţiale din partea actualei coaliţii. Lasconi a afirmat că ar dori să vadă mai mult curaj la Ilie Bolojan, dar a adăugat că are încredere în experienţa acestuia în administraţie, transmite News.ro.

”Eu îmi doresc să fac bine pentru România şi cred că în momentul de faţă, dacă coaliţia ar schimba candidatul… chiar dacă vorbim de foarte puţin timp, deadline-ul este 15 martie când poţi să îţi depui candidatura. De ce spun asta? Pentru că Crin Antonescu este în cădere”, a declarat Elena Lasconi, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Ea a fost întrebată dacă se bazează pe sondaje sau pe interacţiunea cu oamenii.

”Pot să mă bazez şi pe asta, văd şi interacţiunea cu oamenii şi cred că din poziţia de preşedinte interimar, Ilie Bolojan de acum înainte tot o să crească”, a explicat Lasconi.

Întrebată dacă Bolojan a convins-o prin atitudinea pe care o are ca preşedinte interimar, Elena Lasconi a răspuns: ”Aş vrea să văd mai mult curaj, dar am încredere în experienţa pe care o are în administraţie. Am fost primul politician care l-a propus ca premier, tocmai pentru că mă bazez pe experienţa dumnealui. În momentul de faţă suntem într-un moment în care ar trebui să ne scuturăm de orgolii şi să ne gândim la ce este bine pentru ţară. Şi să ştiţi că nu e uşor să iei o astfel de decizie pentru că nu am fost un candidat oarecare, am fost candidatul care a intrat în turul doi. Eu l-aş susţine pe Ilie Bolojan dacă coaliţia l-ar susţine pe Ilie Bolojan, eu l-aş susţine şi nu l-aş susţine numai ”Domnul Bolojan, să trăiţi, vă susţin!”, eu aş face campanie. Aş face campanie, aş vorbi despre candidatul Ilie Bolojan”.

Elena Lasconi a mai fost întrebată cum a convins-o Ilie Bolojan să renunţe la candidatură pentru a-l susţine pe el.

”Nu m-a convins, eu am încercat să-l conving să candideze”, a explicat preşedintele USR.

Lasconi a precizat că dacă Bolojan nu îşi depune candidatura, atunci va intra în cursa prezidenţială.

”Am o responsabilitate pentru atâţia colegi care m-au votat la congres cu vreo 97%, am o responsabilitate pentru 1.700.000 oameni care m-au votat. Da, voi lupta în continuare, dar hai puţin să revenim pe pământ. Aş vrea să fac apel acum şi la domnul Ciolacu şi la domnul Bolojan, şi la domnul Kelemen Hunor, şi la reprezentanţii minorităţilor. Haideţi, fraţilor, să facem pentru ţară. Nu e vorba despre orgolii, noi suntem trecători. E vorba de viitorul acestei ţări şi când spun asta mă refer şi la viitorul copiilor noştri”, a afirmat Lasconi.

Ea mai declarat că este un risc foarte mare ca în cazul în Crin Antonescu ajunge în turul doi să piardă în faţa candidatului izolaţioniştilor.

”Toată lumea se gândeşte şi vorbeşte cine o să fie în turul 1, locul 1 şi locul 2. Păi eu vreau să vă întreb altceva. Cine o să câştige în turul doi? Că riscul ca un Crin Antonescu care se confruntă cu un Georgescu sau cu soţia lui sau cu un Puric sau cu un Simion sau cu orice reprezentat al izolaţioniştilor, riscul să câştige ceilalţi este foarte mare, fraţilor. Deci haideţi puţin să ne gândim la ţărişoara noastră. Nu doar la să ne împăunăm că suntem frumoşi şi deştepţi”, a mai afirmat Elena Lasconi.