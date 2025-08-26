Edupedu.ro: Profesorul Sorin Spineanu-Dobrotă, trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală față de elevi, lucrează în continuare la Ministerul Educației / Se întoarce să predea la „Sfântul Sava” – surse

Profesorul Sorin – Paul Spineanu-Dobrotă, trimis în judecată pe 27 mai 2025 pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minori, lucrează în continuare în Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la centrul care face subiectele pentru toate examenele, concursurile și olimpiadele școlare naționale, potrivit unui răspuns al instituției la solicitarea Edupedu.ro.

Mai exact, Ministerul Educației și Cercetării susține că profesorul este în prezent suspendat din funcția de șef-serviciu la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE), fostul CNPEE, dar angajat pe poziția de consilier din 22 noiembrie 2024, de când a expirat ultimul control judiciar impus acestuia.

Instituția precizează și că nu a dispus nicio măsură administrativă sau disciplinară în cazul lui Sorin-Paul Spineanu-Dobrotă și că, din funcția de consilier, este absent din orice „decizie privind examenele naționale”.

Fostul director din CNPEE, actual CNCE, a fost acuzat în iulie 2024 de procurori de agresiune sexuală asupra unui minor și de viol asupra unui minor. Pe 27 mai 2025, la aproape un an de la acuzații, a fost trimis în judecată în primă instanță. Spineanu-Dobrotă a contestat decizia, iar următorul termen, după mai multe amânări, este pe 18 septembrie 2025, potrivit portal.just.ro.