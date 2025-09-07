Eclipsă totală de lună, duminică noaptea și fenomenul de „lună roșiatică”: vor putea fi observate și din România/ Observatorul astronomic din Bucureștiare program special

O eclipsă totală de Lună va avea loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie. Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot parcursul nopții de duminică spre luni, planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

‘Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului’, conform informațiilor publicate pe astro-urseanu.ro, citate de Agerpres.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 și se termină la ora 21:52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est.

Eclipsa se termină la ora 23:55.

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026, menționează reprezentanții Observatorului Astronomic, potrivit sursei citate.

Observatorul astronomic a anunțat că va avea program special cu publicul, începând cu ora 20 și până la miezul nopții. „Dacă va fi senin, eclipsa va putea fi văzută prin instrumentele noastre, dar așteptați-vă să fie coadă la intrarea în observator. Intrarea se va efectua în grupuri de câte 30-40 de persoane, cu vizitarea expoziției 10-15 minute și observații de pe terasă timp de 15-20 minute”.