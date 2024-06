Echipa naţională a României pleacă luni în Germania, pentru Campionatul European de fotbal

Echipa naţională a României pleacă, luni, în Germania, pentru Campionatul European de fotbal, care se va desfăşura în perioada 14 iunie – 14 iulie, transmite News.ro.

În Germania, tricolorii vor fi cazaţi la Hotel Melchior Park, 4 stele, iar acest resort va fi folosit în exclusivitate de delegaţia României. Toate persoanele vor fi cazate în camere single. Hotelul are trei etaje, dispune de un centru SPA, piscină caldă, saună, bazin rece, sală de fitness, şi a fost deschis în 2017.

Tricolorii se vor pregăti la AKON Arena, stadion situat la 4 kilometri de hotel. Acesta aparţine formaţiei Würzburger Kickers. Stadionul a fost renovat ultima oară în 2016 şi are o capacitate de 13.090 de locuri, 2.562 dintre acestea fiind pe scaun, într-o tribună acoperită. Are nocturnă şi instalaţie automatizată de irigare. În 2006, la Campionatul Mondial din Germania, a fost gazdă pentru echipa naţională a Ghanei.

Marţi, de la ora 11.00, va avea loc un antrenament deschis publicului.

Duminică seară, echipa naţională a mers la Mega Mall să vizioneze filmul “În inima Naţionalei” cu o zi înainte de a pleca la EURO 2024.

La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţii administraţiei FRF: preşedintele Răzvan Burleanu, secretarul general Radu Vişan şi secretarul general adjunct Gabriel Bodescu. De asemenea, regizorul Remus Achim a fost prezent şi le-a vorbit jucătorilor la final.

Ianis Hagi a fost profund impresionat de film, declarând: „Este un film reuşit. Sunt emoţi mari, amintiri frumoase. Am oferit speranţe românilor. Imaginile de la final, cele din culise, mi-au plăcut foarte mult. Felicitări tuturor care au muncit pentru acest film un an de zile. Cred că şi generaţiile tinere au de învăţat, pot vedea ce înseamnă să joci pentru România. Toţi avem poveştile noastre, şi cei ce apărem în film, şi ceilalţi. Nu se ajunge uşor la echipa naţională”.

Răzvan Marin a adăugat: „Un film foarte bun, fiecare şi-a spus povestea. E foarte frumos şi are multă emoţie. Pe mine cel mai mult m-a impresionat când Denis Alibec a vorbit despre cariera lui şi şi-a mărturisit regretele”.

Radu Drăguşin a fost şi el foarte emoţionat: „Abia aşteptam să vin cu băieţii să văd filmul. Habar nu am avut că se filmează, a fost o surpriză tot ce am văzut. A fost o senzaţie unică să ne vedem pe marele ecran. Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să îl vedem împreună. Chiar şi eu am aflat lucruri noi despre colegii mei”.

Căpitanul Nicolae Stanciu a concluzionat: „Am retrăit emoţia calificării şi am fost impresionat de poveştile colegilor mei. Toţi am muncit pentru a ajunge aici, fiecare cu greutăţile lui. M-au surprins, deşi credeam că îi cunosc foarte bine. Lumea ar trebui să vadă acest film pentru că suntem români şi suntem ai lor. Am reuşit o performanţă pentru România şi cred că orice român se poate inspira din acest film”.

România debutează cu Ucraina la 17 iunie, la Munchen, de la ora 16.00.