După prăbușirea avionului Il-76, Ucraina afirmă că va „continua să ia măsuri pentru a distruge” aeronavele rusești de transport

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a publicat o declarație în care, fără a menționa direct prăbușirea unui Il-76 în regiunea Belgorod, a promis că „va continua să ia măsuri pentru a distruge” aeronavele militare de transport, inclusiv în direcția Belgorod-Harkov.

Presa ucraineană interpretează acest lucru ca o confirmare a faptului că Il-76 a fost într-adevăr doborât de armata ucraineană, notează BBC.

„Pentru a reduce amenințarea cu rachete, Forțele Armate ale Ucrainei nu numai că controlează spațiul aerian, dar monitorizează în detaliu punctele de lansare a rachetelor și logistica de livrare a acestora, în special cu ajutorul aeronavelor militare de transport. Intensitatea înregistrată a bombardamentelor este direct legată de creșterea numărului de avioane militare de transport care s-au îndreptat recent spre aerodromul Belgorod”, se arată în comunicat.

Un avion de transport militar Il-76 a fost doborât miercuri dimineață în regiunea Belgorod, a anunțat anterior Ministerul rus al Apărării.

Potrivit Moscovei, avionul transporta 65 de prizonieri ucraineni în vederea unui schimb.

Oficialii ucraineni nu au confirmat încă informațiile despre prizonieri.

What is currently known about the Il-76 crash:

▪️ The geolocation of the place where Il-76 was shot down and this place on a Google map indicate that it was flying from Belgorod, not towards Belgorod.

▪️ Locals confirm that it flew from Belgorod.

„The plane was leaving… https://t.co/iHNEthUlAf pic.twitter.com/u3m1ulsL21

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2024