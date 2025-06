După ce a fost oprit la Vâlcea cu 196 de km/h, Andrew Tate a mers la Sibiu / Petrecere în curtea unui muzeu ce aparține de Brukenthal / Fosta și actuala conducere a instituției se contrazic: e bine sau rău să faci petrecere lângă colecțiile de artă și istorie

Acuzat de trafic de persoane și proxenetism, atât în România, cât și în Marea Britanie, Andrew Tate a rămas fără permis, duminică, în timp ce se îndrepta spre o petrecere organizată de Muzeul Brukenthal din Sibiu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conducerea Muzeului a reacționat și a arătat că este vorba de o petrecere contractată în ultima zi de mandat a fostului manager interimar, relatează Turnul Sfatului.

Raluca Teodorescu, actualul manager interimar al Muzeului Brukenthal, a declarat pentru Turnul Sfatului că petrecerea din curtea Muzeului de Istorie a fost acceptată de fostul manager, Alexandru Chituță, printr-un contract. Semnătura pe contract a venit chiar în ultima zi a mandatului lui Chituță.

„E vorba despre un contract încheiat în ultima zi a mandatului lui Alexandru Chituță, fără clauză de reziliere unilaterală. Am reușit sa facem un act adițional, prin care am pus niște condiții, precum accesul exclusiv în curtea unu, fără acces în curtea a doua și scările de acces la etaj. Am interzis fumatul și am impus alte câteva măsuri pentru asigurarea securității muzeului și a curățeniei, în condițiile în care a doua zi la ora 9:00 muzeul trebuie să fie deschis pentru vizitare”, a explicat Raluca Teodorescu.

Fostul manager interimar al Muzeului Brukenthal, Alexandru Chituță, susține că actuala conducere nu face nimic pentru promovare și că astfel de petreceri se organizează des în occident.

”La noi organizarea unor asemenea evenimente e cu «cântec». De ce? Pentru că cei care se împotrivesc nu fac nimic pentru promovarea instituției, pentru imagine și marketing, pentru fondurile proprii. Nu călătoresc și nu cunosc realitățile. Vrem o țară ca afară dar câteodată noi ne credem mai deștepți”, a scris Alexandru Chituță.

Andrew Tate apare filmat în curtea Casei Altemberger, care găzduiește colecțiile Muzeului de Istorie din cadrul Muzeului Național Brukenthal.

În ziua petrecerii din curtea Muzeului de Istorie, polițiștii din Râmnicu Vâlcea au oprit mașina condusă de Andrew Tate cu 196 de km/h, într-o zonă în care limita legală era de 50 de km/h. A fost amendat cu 1.822 de lei și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.

Frații Andrew și Tristan Tate sunt cercetați în mai multe dosare penale atât în România, cât și în Marea Britanie, fiind acuzați de viol, proxenetism și trafic de persoane, acuzații pe care cei doi le resping.