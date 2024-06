După 19 ani de la prăbuşirea podului de la Grădiştea, a fost reluată călătoria cu trenul pe relaţia Bucureşti – Giurgiu

După 19 ani de la prăbuşirea podului de la Grădiştea, în timpul inundaţiilor din vara anului 2005, trenul Bucureşti Nord – Bucureşti Progresul – Giurgiu a ajuns din nou, sâmbătă, în Gara Giurgiu, relatează Agerpres.

Deşi a fost înregistrată o întârziere de zece minute, trenul, cu un vagon cu o capacitate de 70 de locuri din care au fost ocupate aproximativ jumătate, a ajuns la destinaţie.

„Mă bucur că, după 19 ani, vom circula din nou cu trenul pe ruta Giurgiu – Bucureşti. Am înţeles că urmează electrificarea liniei, dar cred că mai durează 30 de ani”, a afirmat o călătoare, care aştepta trenul pe peronul Gării Giurgiu Oraş.

Un alt călător aflat în gară a vrut să le facă un cadou celor doi copii ai săi de 1 Iunie. „Azi e 1 Iunie şi am zis să facem un cadou celor doi copii pe care îi avem şi să ne plimbăm cu trenul până la Bucureşti. E 12 lei biletul pentru adulţi şi gratis pentru copii, la microbuz e 25 de lei”, a spus el.

„Am înţeles că trenul face două ore până la Bucureşti, dar sper să meargă nu doar acum de alegeri, iar după alegeri să nu mai circule din nou”, a completat o doamnă care aştepta trenul.

Un alt călător a numit momentul „istoric”. „E un moment istoric, după 19 ani, să văd că circulă iar acest tren. Nu mă aşteptam să dureze atât, credeam că îi dă drumul mult mai devreme”, a susţinut el.

Sosirea trenului de la Bucureşti a creat şi oarecare confuzie, pentru că unii călători, neobişnuiţi cu noul tren, s-au urcat în garnitura de Videle.

„Aveam 21 de ani când s-a oprit circulaţia acestui tren, în urma prăbuşirii podului de la Grădiştea. Acum am 40 de ani şi un copil de 17 ani. Am venit special să mergem cu trenul acesta, dar ne-am încurcat puţin, ne-am urcat în cel de Videle, neobişnuiţi. Am coborât însă repede”, a povestit un alt călător.

Publicitate electorală

Vânzătoarele de la casele de bilete au fost asaltate de dimineaţă de călători care au vrut să îşi ia bilet pentru acest tren, unii cumpărându-şi tichet încă din cursul zilei de vineri.

La sosirea primului tren de la Bucureşti, după 19 ani, în Gara Giurgiu s-a aflat şi primarul municipiului, Adrian Anghelescu.

„E ridicol că se întâmplă acest lucru după 19 ani, dar e bine că încă mai suntem în stare să refacem ce au stricat alţii şi chiar dacă nu e un timp record să sperăm că noua linie electrificată la care va începe construcţia ne va face să ne spălăm ruşinea noastră de aşteptare de 19 ani”, a precizat pentru Agerpres. edilul municipiului Giurgiu.

Inginerul de tren din Gara Giurgiu Oraş a fost şi el emoţionat. „Când a căzut podul de la Grădiştea abia mă angajasem de cinci ani la CFR. Acum am 24 de ani de muncă. Trenul de azi vine cu întârziere de zece minute de la Bucureşti”, a mai precizat el.

Printre călătorii care au ajuns sâmbătă la Giurgiu cu trenul s-a aflat şi europarlamentarul Dan Motreanu.

El a afirmat că s-a trezit de dimineaţă pentru această călătorie care a început la ora 5,45 din Gara Bucureşti Nord.

„Uite că s-a întâmplat în cele din urmă! După 19 ani am venit din nou cu trenul în Giurgiu. Ne-am trezit de dimineaţă, a fost confortabilă călătoria. Trenul a mers foarte bine, cu o mică întârziere, dar e pentru prima dată şi trebuie prevenţie. E o mare realizare!”, a susţinut el.

Puţin după ora 8,00, trenul a plecat înapoi spre Bucureşti.

„Avem 70 de locuri şi, spre surprinderea noastră, după 19 ani, au fost destui călători. Acum plecăm spre Bucureşti, încercăm să scoatem întârzierea de zece minute, dar mai sunt unele pasaje în care trebuie să reducem viteza”, a explicat, pentru AGERPRES, mecanicul de locomotivă Ionel Moşoiu.

La data de 19/ 31 octombrie 1869 în Gara Giurgiu a sosit primul tren care a circulat pe linia Bucureşti – Filaret – Giurgiu, drumul de 67 de kilometri fiind parcurs atunci în 90 de minute.

Pe 13 august 2005, Podul de la Grădiştea s-a prăbuşit şi de atunci călătoria cu trenul de la Giurgiu la Bucureşti s-a făcut prin Videle şi dura aproximativ trei ore.

Sâmbătă, călătoria cu trenul pe ruta Bucureşti Nord – Giurgiu a fost reluată. Trenul a plecat din Capitală la ora 5,45 şi a ajuns la Giurgiu la 7,56, cu o întârziere de zece minute.