Dueluri de cinci stele în prima etapă din Champions League

Logo-ul Champions League UEFA, cea mai importantă competiție a cluburilor din lume.
Champions League, logo / Sursă foto: captură video

Dueluri de cinci stele în prima etapă din Champions League

Sportz30 Aug 0 comentarii

UEFA a anunțat programul complet al meciurilor din Champions League (sezonul 2025-2026), iar în prima etapă vor avea loc dueluri interesante precum Bayern – Chelsea, Ajax – Inter și Liverpool – Atletico Madrid.

  • 36 de echipe se vor găsi la startul competiției, Liga Campionilor urmând să debuteze în ziua de 16 septembrie.
  • Patru români vor putea fi urmăriți în sezonul 2025-2026 al Champions League: Cristian Chivu (antrenor Inter Milano), Dennis Man (PSV), Radu Drăgușin (Tottenham) și Vlad Dragomir (Pafos).

Champions League, programul primei etape

Marți 16 septembrie

  • Athletic Bilbao – Arsenal
  • PSV Eindhoven – Royale Union SG
  • Juventus – Borussia Dortmund
  • Real Madrid – Olympique de Marseille
  • Benfica – Qarabag
  • Tottenham – Villareal

Miercuri, 17 septembrie

  • Olympiacos – Pafos
  • Slavia Praga – Bodo/Glimt
  • Ajax – Inter Milano
  • Bayern – Chelsea
  • Liverpool – Atletico Madrid
  • PSG – Atalanta

Joi, 18 septembrie

  • Club Brugge – AS Monaco
  • Copenhaga – Leverkusen
  • Frankfurt – Galatasaray
  • Manchester City – Napoli
  • Newcastle – Barcelona
  • Sporting Lisabona – Kairat Almaty

Programul complet din Champions League

