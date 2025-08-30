Dueluri de cinci stele în prima etapă din Champions League
UEFA a anunțat programul complet al meciurilor din Champions League (sezonul 2025-2026), iar în prima etapă vor avea loc dueluri interesante precum Bayern – Chelsea, Ajax – Inter și Liverpool – Atletico Madrid.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- 36 de echipe se vor găsi la startul competiției, Liga Campionilor urmând să debuteze în ziua de 16 septembrie.
- Patru români vor putea fi urmăriți în sezonul 2025-2026 al Champions League: Cristian Chivu (antrenor Inter Milano), Dennis Man (PSV), Radu Drăgușin (Tottenham) și Vlad Dragomir (Pafos).
Champions League, programul primei etape
Marți 16 septembrie
- Athletic Bilbao – Arsenal
- PSV Eindhoven – Royale Union SG
- Juventus – Borussia Dortmund
- Real Madrid – Olympique de Marseille
- Benfica – Qarabag
- Tottenham – Villareal
Miercuri, 17 septembrie
- Olympiacos – Pafos
- Slavia Praga – Bodo/Glimt
- Ajax – Inter Milano
- Bayern – Chelsea
- Liverpool – Atletico Madrid
- PSG – Atalanta
Joi, 18 septembrie
- Club Brugge – AS Monaco
- Copenhaga – Leverkusen
- Frankfurt – Galatasaray
- Manchester City – Napoli
- Newcastle – Barcelona
- Sporting Lisabona – Kairat Almaty
Programul complet din Champions League
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The Champions League fixtures in full. pic.twitter.com/dokIXjGeKj
— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 30, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.